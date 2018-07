Milovníci veteránů se opět chystají do Hříškova. Chystá se tam velký sraz

Výroba - Výroba Montážní dělník 25 000 Kč

Montážní dělníci mechanických zařízení operátor obrábění. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: místo výkonu práce:Průmyslová č.p. 386, Louny , Co ti můžeme nabídnout?, nástup možný IHNED, mzdu při nástupu od 25.000 Kč až 30.000 Kč (dle rozpisu směn a zkušeností) , přehodnocení mzdy po zkušební době a každoročně navyšování odměny za práci, odměnu za stoprocentní docházku, nadstandardní příplatky za práci v noci a o víkendech, 25 dnů dovolené,rozpis směn umožňuje si plánovat volný čas,příjemné a čisté pracovní prostředí, dlouhodobou jistotu pracovního místa, zajímavou práci ve stabilní mezinárodní společnosti, práce v regionu Louny, Co od tebe očekáváme? Jaké znalosti hledáme? Co bys měl/a umět?, mít chuť pracovat ve směnném nepřetržitém provozu (práce na 12hodinové směny: 2 dny volno, 2 dny ranní, 2 dny volno, 2 dny noční - takto opakující se cyklus), střední odborné vzdělání (vyučen) technického směru (vhodné pro absolventy), technické znalosti v oblasti obrábění a základní znalosti práce s PC, schopnost učit se novým postupům, obsluha moderních technických zařízení, zkušenost v obdobném provozu velkou výhodou, manuální zručnost, smysl pro detail a pečlivost, samostatný přístup a odpovědnost, Co budeš dělat? Za co budeš odpovědný/á?, obsluhovat automatické a poloatuomatické stroje, pracovat v týmu ,odpovídat za kvalitu výrobku, dotované stravování (obědy a poukázky), náborový příspěvek při doporučení nového zaměstnance, příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření (III. pilíř), volnočasové poukázky, odměny a příspěvky u příležitosti životních a pracovních výročí a událostí, firemní a zájmové akce pro zaměstnance, kontakt: telefonicky 7:00-15:30 hod na č. 415626511, 415626526,415626580, na email: informace@fkc.cz, prace@fkc.cz. Pracoviště: Fujikoki czech s.r.o. - provozovna louny, Průmyslová, č.p. 386, 439 02 Cítoliby. Informace: Kateřina Janáčková, +420 415 626 511,415 626 526.