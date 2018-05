Míša Dolinová pobaví účastníky dětského dne na Novém Hradě

Strojní inženýři technologové, normovači technik. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 35000 kč, mzda max. 45000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Libčeves, PP na dobu určitou (následně neurčitou),, SŠ strojní,, údržba strojů ve výrobě, koordinace uvádění nových strojů do výroby, navrhování jednoúčelových strojů, ŘP sk. B výhodou, znalost práce na PC, AJ nebo NJ výhodou (není podmínkou), kontakt: 775236235, info@ana-aqualine.cz. Pracoviště: Ana - aqualine s. r. o., Židovická, č.p. 124, 439 26 Libčeves. Informace: Michal Pelc, +420 775 236 235.

Všeobecné sestry s osvědčením všeobecná sestra. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: místo výkonu práce: Rybalova 1400 Louny, IDEÁLNÍ KANDIDÁTKA SPLŇUJE:, - odborná a zdravotní způsobilost, - osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, - vstřícné a komunikativní vystupování, - zodpovědný přístup k práci, - samostatnost,- bezúhonnost, NABÍZÍME VÁM:, - zázemí silné a stabilní společnosti, - místo výkonu práce Louny, - individuální přístup, rodinné prostředí, - nadstandardní finanční ohodnocení, - týden dovolené navíc, příspěvek na stravování, příspěvek na životní pojištění, - možnost dalšího vzdělávání , kontakt:tel.: 415242412, e-mail: barbora.jermarova@nlo.agel.cz. Pracoviště: Nemocnice louny a.s., Rybalkova, č.p. 1400, 440 01 Louny 1. Informace: Barbora Jermářová, +420 415 242 412.

Výroba - Výroba Zámečníci strojů 24 000 Kč

Zámečníci strojů zámečník autojeřábník. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 24000 kč, mzda max. 27000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: místo výkonu práce: Počerady 61, řidič sk. C s platným profesním průkazem, jeřábnický, vazačský průkaz, svářecí průkaz, jeřábnický, vazačský průkaz, kontakt: tel.: 474332818, e-mail: veselska@esbas.cz, osobně v sídle firmy ESB a.s. Tušimice 10, Kadaň. Pracoviště: E s b a.s., provozovna výškov-počerady 61, 440 01 Louny 1. Informace: Lenka Veselská, +420 474 332 818.