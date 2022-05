„Nesmírně mě to obohatilo, určitě se přihlásím do další podobné soutěže zase. Ale až po maturitě. To je teď pro mě priorita,“ říká 18letá Karolína. V současné době studuje Střední zdravotnickou školu v Ústí nad Labem. V týdnu je na internátu, domů do Loun jezdí o víkendech. Dobrou průpravu pro soutěž jí daly mažoretky, osm let chodila do kroužku v lounské základní umělecké škole. „S mojí nejlepší kamarádkou Kristýnou Paušovou jsme získaly titul mistryň ČR v mažoretkovém sportu. Na to jsem hodně pyšná, mažoretky mě hodně bavily,“ popisuje. Svému někdejšímu koníčku se už nevěnuje, novou zálibou je pro ni modeling a focení. V tomto oboru má za sebou první krůčky. „Pokud budu mít příležitost, chtěla bych se tomu v budoucnu věnovat,“ vysvětluje dlouhovlasá hnědovláska.