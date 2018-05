Místní dobroty s sebou. Férově se bude snídat i na Lounsku

Ústecký kraj - Už poosmé vyrazí lidé po celé ČR snídat do přírody nebo na veřejná místa.

Férové snídaně v Klášterní zahradě v ŽatciFoto: Tereza Pekárková

Snídaně je základ dne. A tentokrát se na celý den neposilníte doma, ale v krásné přírodě nebo na zajímavém veřejném místě. Do ruky košíček, do něj pár lokálních nebo na zahrádce vypěstovaných dobrot, do druhé ruky deku a můžete v sobotu 12. května vyrazit na Férovou snídani.

V Žatci například do tamní Klášterní zahrady, snídá se tam od 10 hodin. „Stejně jako loni se těšíme na příjemnou atmosféru. U dobrého jídla si popovídáme s přáteli, pro děti máme připraveny omalovánky a kvíz,“ zve jedna z pořadatelek Tereza Pekárková.

Po celé republice budou opět na více než stovce míst snídat tisíce lidí. Zatímco při prvním ročníku Férové snídaně se jedlo ve 41 městech, v roce 2017 už to bylo 164 míst, na kterých se zapojilo 7800 lidí. „Původ výrobků u nás řeší stále více lidí. Je to vidět jak na růstu zájmu o biopotraviny, tak z nárůstu prodeje fairtradových výrobků. I Férová snídaně je stále populárnější,“ říká Gabriela Štěpánková z organizace NaZemi, která akci po celé republice koordinuje.

Stačí třeba chleba namazaný marmeládou z jahod z vaší zahrádky, sýr od místního farmáře nebo vajíčka od souseda.

Férová snídaně v Žatci v roce 2015:

a v roce 2014:

„Ve stejný den se sejdou tisíce lidí, aby vyjádřily svůj zájem o pěstitele, jejichž plodiny se dostávají na náš stůl. Princip snídaně je jednoduchý. Účastníci si sami přinesou lokální a fairtradové dobroty. Například kakao od pěstitelů z Ghany, kávu z Guatemaly nebo čaj z indických čajových zahrad - vše s certifikační známkou fairtrade. K tomu si do košíku přibalí třeba vajíčka od místního chovatele, vlastnoručně upečený chleba z bio mouky či domácí marmeládu. Společným piknikem na veřejném místě pak vyjádří podporu produktům, při jejichž výrobě nebyla porušována lidská práva, poškozováno životní prostředí či zneužita dětská práce,“ vysvětluje Tereza Pekárková.

Peruc, Veltěže, Radíčeves

A kde se bude v sobotu 12. května snídat? V okrese Louny můžete vyrazit například v Peruci do parku od 9.30 hodin, ve Veltěžích v 9 na zahradu obecního úřadu. V Lounech se bude od 10 hodin snídat na dvorku knihovny, v Radíčevsi od 9 v Kolouchově dvoře a v Žatci od 10 hodin v Klášterní zahradě.

Na Chomutovsku můžete zavítat do Úhošťan od 10 hodin k dětskému hřišti nebo do Kadaně od 9.30 ke kulturnímu domu Střelnice.