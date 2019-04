Zlatopramen, Březňák, Krušovice. Pivovary společnosti Heineken mají opět zajištěný monopol na letošní městské slavnosti v Lounech. Nápad, že by se na Vábení ve stáncích točila místní piva, se zatím nebude realizovat. Možná příští rok.

„Tuto myšlenku jsem vyslovil už před šesti lety, ještě než jsem pivovar v Lounech postavil. Měl jsem za to, že se už letos do Vábení zapojíme, mrzí mě, že tomu tak nebude,“ postěžoval si sládek a jednatel pivovaru Pivo ZLoun Radek Taraba.

Tak bavilo Letní lounské vábení 2017

„Heineken dává na Vábení 150 tisíc korun, podle domluveného modelu by se na tuto částku složily tři lounské a dva další regionální pivovary. Každý pivovar by dal 30 tisíc korun. Když jsem vše spočítal, shodl jsem se se zástupci ostatních pivovarů, že k tomu, abychom dostali tuto sumu zpět, musíme každý prodat přibližně 35 sudů. Je to velké riziko, ale řekli jsme si, že do toho půjdeme. Chceme v našem městě, kde platíme daně, prezentovat naše pivo,“ dodal.

O změně se začalo uvažovat před pár měsíci. Radní ale nedávno rozhodli, že využijí opci ve smlouvě se společností Heineken a její pivovary budou na Vábení i letos. „Byli jsme pod určitým časovým tlakem. Dohoda s místními pivovary nebyla ještě definitivní, ale my jsme už museli rozhodnout. Těch 150 tisíc korun není pro rozpočet Vábení, který je zhruba dva miliony korun a město z toho dá menší polovinu, nezanedbatelná částka,“ vysvětlil lounský starosta Pavel Janda.

„Potřebovali jsme mít jistotu, proto jsem navrhl, aby Heineken byl na Vábení i letos. O příštím roce můžeme s místními pivovary jednat, určitě by přinesly příjemné oživení slavností,“ dodal.

Po uzavření Pivovaru Louny v roce 2010, který o dva roky dříve koupil právě Heineken, začaly ve městě vařit pivo tři menší pivovary. Zmíněný Pivo ZLoun, Rodinný minipivovar Domov a Zichovecký pivovar. „Pokud bude zájem ze strany města a dohodneme pro nás přijatelné podmínky, rádi se do Vábení zapojíme. Pro návštěvníky by to bylo určitě pestřejší,“ sdělil jednatel Pivovaru Zichovec Jan Husák.

Letošní 16. ročník letních městských slavností proběhne od 9. do 11. srpna. Hudební program se bude opět odvíjet na několika scénách, v programu se objeví známá jména. Například kapely Žlutý pes, Eddie Stoilow či ETC s Vladimírem Mišíkem či zpěvák Xindl X.

Kolik a které pivovary přijedou na městské slavnosti, se nyní začíná rozhodovat také v sousedním Žatci. Tradiční Dočesná tam proběhne začátkem září a jedno je jisté. Loňský rekord, kdy mohli návštěvníci vybírat ze šedesátky pivovarů, překonán nebude. A to kvůli rekonstrukci radnice. Postavené lešení totiž zmenší prostor kolem ní. Aby se zachoval dostatek bezpečné plochy pro návštěvníky, kolem radnice nevyrostou stánky a zábavné atrakce.

„Kvůli lešení kolem radnice se postaví menší hlavní pódium na náměstí Svobody. Stánků na Dočesné bude asi o pětinu méně. Nabídneme sice místa přednostně pivovarům, jejich počet ale může být nakonec nižší než v posledních letech. Odvíjet se to bude od jejich zájmu,“ vysvětlil Martin Veselý, ředitel žateckého divadla, které slavnosti tradičně organizuje.

Zatím je známé jedno jméno účinkujícího, přijede zpěvák a žatecký rodák Petr Kotvald.