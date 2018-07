Místo dieselů elektřina. Kraj vybírá dopravce i pro trať mezi Žatcem a Mostem

Ústecký kraj - Na české železnici potichu finišuje jedna z velkých soutěží na provoz regionálních vlaků, která ve skutečnosti není formálně ani soutěží, ale „průzkumem trhu“.

Ústecký kraj hledá dopravce pro elektrifikované tratě s výjimkou hlavní páteřní trasy z Děčína do Chomutova. Ve hře jsou čtyři firmy, které už podaly nabídky. Vítěz má na tratích začít jezdit od prosince příštího roku, smlouva bude znít na deset let. Rozhodnuto má být během několika měsíců.

Jde o takzvané poptávkové řízení, které zatím zákon pro zadání dopravní obslužnosti umožňuje. I když by hejtmanství mohlo jít cestou přímého zadání jedinému dopravci, nakonec se rozhodlo oslovit všechny dopravce s nabídkou, zda se do řízení nepřihlásí.

Podle mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělové kraj oslovil všechny české železniční dopravce s licencí. „K termínu, který byl určen pro podání informativních cenových údajů, tyto údaje doručilo několik dopravců. S ohledem na zajištění výhodné vyjednávací pozice Ústeckého kraje nebudeme nyní sdělovat, kteří dopravci tak učinili, ani jejich počet,“ řekla Dosedělová.

Podle zdrojů redakce nabídka přišla od čtyř firem: Českých drah, RegioJetu, Arrivy a Leo Expressu. Ty i svoji nabídku potvrdily.

Ústecký kraj hledá provoz vlaků na celkem třech tratích: z Děčína po pravobřežní trati do Ústí nad Labem - Střekova, z Ústí nad Labem do Bíliny (přes Úpořiny, dosud linka U5) a z Mostu do Žatce (linka U13). Všechny tři tratě mají společné to, že jsou sice elektrifikované, ale České dráhy na ně dosud nasazují dieselové soupravy, většinou Regionovy. Součástí poptávky je také několik doplňkových spojů mezi Teplicemi a Litvínovem.

Oproti nynějšímu rozsahu provozu dojde u zmíněných tratí k navýšení ročně o zhruba 150 tisíc ujetých kilometrů, vlaky tedy budou jezdit častěji než dosud. Tratě jsou součástí Dopravy Ústeckého kraje, kde platí jednotné integrované jízdné.

Zatímco kraji dosud na těchto tratích stačily motorové vlaky, nově požaduje jen elektrické. Hejtmanství podle Dosedělové poptává takové soupravy i kvůli špatnému ovzduší v kraji. „Ekonomická životnost drážního vozidla je 30 let, což by v případě pořízení motorových jednotek znamenalo na dalších 30 let zvýšenou zátěž životního prostředí. Ústecký kraj podporuje, aby na tratích, které k tomu mají potřebnou infrastrukturu, jezdily vlaky pokud možno s čistou trakcí,“ dodala Dosedělová.

Klimatizované vlaky jsou nutnost

Kromě elektrického pohonu bude podmínkou nízkopodlažnost, klimatizace nebo možnost přepravy jízdních kol či kočárků. Soutěž počítá s nákupem sedmi krátkých souprav pro zhruba stovku cestujících.

Dopravci zatím většinou tají, jaké vlaky do soutěže přihlásili. Pouze Arriva potvrdila, že nabídla RegioPantery od Škody Transportation. „Nabídku na obslužnost v elektrické trakci v Ústeckém kraji jsme podali. Pokud by naše nabídka uspěla, nasadili bychom RegioPantery, které bychom objednali u Škoda Transportation,“ přiblížil mluvčí Arrivy Roman Herden. Ostatní dopravci účast potvrdili, vozidla ale nekomentovali.

Přímé zadání je podle Dosedělové administrativně jednodušší a přitom v souladu s legislativou. Samotnou soutěž nahrazuje „průzkum trhu“, což ale ve skutečnosti soutěž je. „Zjišťujeme v něm cenové údaje a další podmínky, za kterých by byli oslovení dopravci ochotni uvažovat o zajištění veřejných služeb, a až dle toho kraj vybere dopravce a uzavře s ním smlouvu. Není to tedy přímé zadání bez ničeho,“ dodala Dosedělová.

U průzkumu trhu nehrozí prodlevy

Podobně postupuje například ministerstvo dopravy, které takto hledá provozovatele rychlíků mezi Libercem a Pardubicemi. Firmy totiž nemohou tento postup napadnout a často ho tak na několik let zablokovat u antimonopolního úřadu.

Na hlavní páteřní lince U1 z Děčína do Chomutova zůstanou až do roku 2024 České dráhy. Důvodem je dotace z evropských fondů do vozidel RegioPanter. „Vozidla jsou podle pravidel dotačního programu vázána po dobu udržitelnosti projektu na dopravní výkony, pro které byla pořízena,“ vysvětlila Dosedělová.

Po elektrické trakci chce Ústecký kraj podobně řešit i provoz na neelektrifikovaných tratích.