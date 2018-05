Místo dlažby pokryl most asfalt. Je teď mnohem tišší

Žatec - Lidé dlážděný povrch pro hlučnost na mostě v Žatci nechtěli.

Most Nikose Belojannise pokryl asfaltFoto: Deník/Petr Kinšt

Několik měsíců žádal spolek Veřejnost proti nepravostem 2016, aby radnice v Žatci při plánované opravě mostu přes řeku Ohři vyměnila dlažbu vozovky za asfalt. A to kvůli hluku od projíždějících aut.

Obyvatelé této části Žatce se tiššího mostu dočkali. Při právě probíhajících pracích na mostě Nikose Belojannise nedaleko hlavního vlakového nádraží se vyměnil povrch vozovky. Místo dlažby je asfalt. Za změnou nestojí vyslyšené přání tamních obyvatel ze strany města, ale technické normy. Povrch vydlážděné vozovky by byl totiž vyšší, což by mohlo ohrozit bezpečnost chodců.

„Ať už vedly město jakékoliv důvody pro změnu povrchu vozovky z dlažebních kostek na asfaltový povrch, náš spolek to uvítal s velkým nadšením, protože má za sebou skoro roční kostrbatou cestu, kdy podporoval obyvatele tamní lokality, kteří dlážděný povrch pro jeho hlučnost na mostě nechtěli,“ sdělila Ivana Vírová ze spolku Veřejnost proti nepravostem 2016.

Přitom ještě těsně před začátkem prací úředníci žatecké radnice tvrdili, že se na most vrátí dlažební kostky. A to z architektonických a finančních důvodů. Ke snížení hluku mělo podle radnice dojít díky opravě povrchu. Tedy po vyrovnání vozovky po předláždění, vyplnění spár mezi kostkami a po opravě mostních závěrů.

Měly zůstat kostky

Pár dní před otevřením mostu pro auta se na něm ale objevil asfalt. „Z více důvodů měly na mostě zůstat dlažební kostky. Těsně před dokončením finálního povrchu se ale odhalila místa, kde by dlažba výškově nevycházela. Proto odbor rozvoje rozhodl o změně povrchu na asfalt,“ vysvětlila starostka Zdeňka Hamousová.

„Výškový rozdíl mezi silnicí a chodníkem by nesplňoval požadované normy,“ doplnil Marek Pataky z uvedeného odboru. Kvůli nízkým obrubníkům by hrozilo, že by auta mohla vjet na chodník a ohrozit procházející lidi na mostě.

Oprava mostu měla město vyjít celkově na zhruba sedm milionů korun. Kvůli změně povrchu na asfalt zaplatí víc. „Určité vícepráce budou. Zatím je ještě nemáme vyčíslené,“ řekla starostka.

Most o délce 86 metrů v Rooseveltově ulici, který byl postaven v letech 1937 až 1942, nese jméno po řeckém komunistickém politikovi Nikosi Belojannisovi. Za druhé světové války bojoval v partyzánském hnutí proti německým okupantům, z jejich vězení v roce 1943 uprchl. Později se na straně komunistů angažoval v řecké občanské válce. Ta skončila porážkou levice, ve věku 36 let byl Belojannis tehdejší řeckou vládou 30. března 1952 popraven.

Most je jedním ze tří silničních mostů v Žatci přes řeku Ohři. Ten nejstarší prošel rozsáhlou rekonstrukcí v roce 2001.