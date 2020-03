Měl tam být dům pro válečné veterány, byty nebo technické vzdělávací centrum. Z plánů na využití bývalého posádkového domu armády (PDA) v Masarykově ulici v Žatci, který přestali vojáci využívat v roce 2003, však vždy sešlo. Nyní město dospělo k variantě rozsáhlý a roky nevyužívaný objekt proměnit v kulturní centrum.

Zázemí by zde měli najít loutkoherci z Jitřenky a amatérští divadelníci ze spolku Opera. Oba tyto žatecké soubory zkouší a hrají v budově Jitřenky v ulici Obránců míru, její stav je ale dlouhodobě špatný.

Žatecká radnice si v současné době nechává zpracovat studii, jak objekt bývalého PDA využít. „V budově by měl být menší a větší sál s hledišti, zázemí pro herce, sklad na rekvizity a loutky. Menší sál s třístupňovým jevištěm by byl ušitý na míru loutkářům, větší sál by byl multifunkční, aby se mohl využívat pro různé kulturní akce, třeba i naší základní umělecké školy,“ řekl místostarosta Jaroslav Špička.

Nová studie

Studie se přepracovává, ještě nedávno se v Žatci totiž počítalo s tím, že v bývalém PDA vznikne s podporou Ústeckého kraje vzdělávací technické centrum Věda na kouli. „To nakonec zřejmě vznikne v historické budově střední zemědělské školy. Změnili jsme proto zadání pro projektanta, aby připravil využití posádkového domu pro potřeby divadelníků,“ přiblížil druhý žatecký místostarosta Radim Laibl.

Oba žatecké soubory se netají tím, že by raději zůstaly ve svém divadélku naproti Zvonu. „Byly bychom radši, kdyby se Jitřenka opravila. Když to ale nepůjde, přesun do bývalého posádkového domu je alespoň nějaké řešení,“ řekl režisér obou souborů Jaroslav Wagner.

Divadelníci váhají

Loutkoherci i ochotníci v Jitřence zkoušejí své hry, provoz objektu je ale na hraně. V havarijním stavu je jeho elektroinstalace, nevyhovuje už ale ani po dalších technických a stavebních stránkách. Loutkový soubor v Jitřence působí více než 60 let, nyní má 15 členů. V divadélku hraje pohádky pro děti, například na tu O chmelových skřítcích mohou zajít diváci v neděli 22. března. Soubor, který vyhrál nedávnou regionální loutkohereckou přehlídku v Lounech, nově zpracovává pohádku Ostrov splněných přání. Premiéru chystá na duben.

Představení ochotníků z Opery nyní probíhají převážně v jiných prostorech. Vyplývá to ale z umělecké koncepce jejich úspěšné komedie Kurz sebedestrukce, která počítá s uváděním v netradičních místech. Hru tak mohli Žatečtí vidět například v prostorách statku Dvora u Svatého Jakuba, pivovaru Pioneer, restaurace Rock Cafe a ve čtvrtek 12. března se chystá do místností bývalé spořitelny. Soubor Opera má dvacítku členů, nedávno uspěl na regionální přehlídce v Rakovníku s hrou Přadleny.

Jitřenka je v havarijním stavu

Budova PDA by mohla získat ale i další využití. „Myšlenkou, kterou ale zpracovávaná studie nebude zahrnovat, je, že by v poměrně rozsáhlých sklepech mohly být prostory pro zrání piva Chrámu chmele a piva, který nemá prostory pro zkapacitnění své produkce,“ přiblížil Jaroslav Špička. Tato městská příspěvková organizace provozuje nedaleko svůj minipivovar s restaurací, chybějící prostory mu neumožňují navyšovat produkci. „Problém našeho minipivovaru je ten, že sice uvaří pivo, ale nemá ho kam dát. Tím je i nabídka v restauraci omezenější. Líbilo by se mi mít nastálo víc piv na čepu, ale pokud chceme zachovat kvalitu, není to možné. Kapacita nám to neumožňuje,“ vysvětlil pověřený ředitel Chrámu Ondřej Baštýř. Nové prostory ve sklepech bývalého PDA by uvítal.

Součástí objektu PDA je i poměrně rozsáhlý a roky opuštěný dům v Úzké ulici, ve kterém byly byty. Záměrem města je zachovat ho pro bydlení.