V podbořanské restauraci Slunce ve středu 30. září bilancovali Severočeši svou předvolební kampaň. Politici z čela kandidátky se na periferii Ústeckého kraje sešli sice jen na skok, mezi řečí ale stačili i oslovit a podarovat propagačními předměty třeba skupinku děvčat a seniorek, které šly kolem. Zatímco politici jiných partají někdy soustředí energii „do lidí“ během několika týdnů před volbami, pro kandidáty Severočechů je prý kontakt s lidmi v jejich okruhu denním chlebem.

Zdroj: DeníkNejspíš nejagilnější v kontaktní kampani byl mezi Severočechy v září kandidát do krajských voleb a zároveň i aspirant na senátora za Lounsko Rostislav Domorák, který pracuje jako ředitel ústecké charity. Na obcházení lidí si vzal dokonce dovolenou. Zatímco jeho konkurenti jezdili po regionu traktorem nebo na skútru, Domorák si chtěl aspoň některé části svého „rajónu“, který zahrnuje i část Středočeského kraje, projít pěšky. Důvod? Aby viděl, co trápí i ta nejzapadlejší místa regionu. Neztrácel při tom čas a vhazoval také letáky do schránek domů, kolem kterých procházel.

Reportér Deníku postupně navštíví předvolební mítinky uskupení kandidujících v krajských volbách. K pozvání na setkání lídrů politických subjektů jsme původně oslovili 9 námi vybraných uskupení.

Kritéria pro výběr jsme nastavili takto: účast v posledním krajském zastupitelstvu nebo zastoupení v parlamentu. Kromě Pirátů jde o ANO, KSČM, ODS (jdou do voleb s KDU-ČSL), SPD, ČSSD, Lepší Sever, Starosty a nezávislé a TOP 09 pod hlavičkou koalice Spojenci pro kraj. Vzhledem k aktuálnímu předvolebnímu průzkumu jsme se rozhodli k těmto subjektům připojit ještě Trikolóru a Severočechy, obě dvě partaje totiž mají velkou šanci uspět u voličů.

Následně porovnáme lídry stran v jejich vystupování, komunikaci s lidmi, oblékání a v dalších aspektech.

„Novým Strašecím jsem chodil šest hodin, krokoměr mi pak ukázal přes 30 kilometrů za jeden den,“ pochlubil se 59letý kandidát sportovním výkonem. Při pochůzkách se prý setkal s velkým překvapením lidí, kterým rozdával letáčky s programem. „To jste vy? říkal mi například jeden romský instalatér. Vy s tím chodíte osobně? pokračoval ten muž s tím, že to prý v životě neviděl, že všude vidí politiky jenom na billboardech,“ vylíčil Domorák.

Lídr Severočechů Petr Pípal nepovažoval tentokrát podobnou kontaktní kampaň za nezbytnou. I když si prý nepočínal jinak než Domorák, když před osmi lety aspiroval na senátora za Teplicko. Mítinky podle něj ale mnoho lidí nevyhledává a patálie s koronavirem tyto tradiční politické akce před volbami „zazdila“ ještě víc. Sázka na mítinky nebo nějakou větší kontaktní kampaň těsně před volbami je lichá i podle manažera Severočechů Jana Dostala z Litoměřic. „Se Severočechy v Litoměřicích jsme s lidmi v kontaktu pořád. Není to o tom vylézt ven před volbami, rozdat letáky a zase někam zalézt,“ vysvětlil svůj postoj Dostal.

Podle manažera Severočechů jsou dnes lidé dostatečně gramotní, aby si našli informace, které potřebují, na internetu. Právě na cílenou reklamu na webu Severočeši hodně sázejí. Ale i na permanentní kontakt s lidmi z okruhu každého z jejich kandidátů. „My jsme pořád někde mezi lidmi,“ ujistil Dostal.

Litoměřičtí Severočeši například zvou lidi k diskuzím na jednotlivá konkrétní témata, na takzvané Severočeské pivo. Litoměřický místostarosta Lukas Wünsch a dvojka Severočechů na kandidátce do krajských voleb nemá problém ani s tím zveřejnit svůj telefon. „Volá mi jeden až dva lidi každý týden, další mi posílají e-maily,“ vypočítal Wünsch.

Také Pípal, který vede už 14 let Dubí, má svůj telefon prakticky veřejný. „Když někdo chce něco vědět, ví, že mi může zavolat. A lidé volají,“ konstatoval kandidát Severočechů na hejtmana, který do Slunce dorazil v košili a vestě. „Na kraji“ v minulosti seděl už dvě volební období, z toho jedno za ODS, od které odešel v roce 2009. „Věřím, že se tam dostaneme. Určitě je tam co řešit. Neříkám, že se tam všechno dělá špatně. Ale jsou věci, které je zapotřebí změnit,“ řekl Pípal k odhadu volebního výsledku Severočechů.

Jejich štáb bude v sobotu sedět u něj doma v Dubí. Ať už bude kvůli čemu otvírat šampaňské, nebo ne, o pořádnou oslavu v příštích dnech Pípalovi určitě nepřijdou. „Krátce po volbách oslavíme s manželkou 30 let od svatby,“ prozradil 61letý politik, který má děti a už i několik vnoučat.