Třeba mladík ze Žatce. Ten za opakované nenošení roušky dostal třítisícovou pokutu. Právě v největším městě okresu je zřejmě s nedodržováním pravidel největší potíž. Své o tom vědí žatečtí strážníci. „Prohřešky proti nařízením řešíme dennodenně. Jde hlavně o zákaz volného pohybu osob, kdy se omladina shlukuje na Kruhovém náměstí, nebo nenošení roušek na autobusových zastávkách. Nejčastěji se s tím setkáváme na autobusovém nádraží,“ sdělil ředitel městské policie v Žatci Miroslav Solar.

Žatečtí strážníci od začátku nouzového stavu v říjnu řešili 232 přestupků, rozdali za ně pokuty v celkové výši přes dvacet tisíc korun. „Přestupků přibylo. Je jich o třetinu více než na jaře, někteří lidé nejsou tak zodpovědní,“ dodal ředitel. Největší „problémisté“ jsou podle jeho slov náctiletí, kteří porušují nařízení i opakovaně. „Nejvyšší pokutu jsme udělili ve výši tři tisíce korun. Dostal ji 16letý mladík ze Žatce za opakované nenošení roušky,“ přiblížil Solar.

Strážníci v Žatci v minulých dnech také řešili obchod, který naoko změnil sortiment, aby mohl být v souladu s nařízením vlády otevřený. „Nechci být příliš konkrétní, o jakého šlo obchodníka. Věc jsme předali k řešení správnímu orgánu, tedy Krajskému úřadu Ústeckého kraje, který ho stále prověřuje. V tomto případě hrozí až třímilionová pokuta,“ zmínil ředitel. Žatečtí strážníci prověřovali podobných oznámení víc, žádné další se ale nepotvrdilo.

Rovněž státní policisté řešili protiprávně otevřenou provozovnu – hostinec v jedné obci na Lounsku. I oni zjištěný přestupek předali k vyřešení správnímu orgánu. „Opatření jsou ze strany občanů i provozovatelů restaurací a dalších provozoven ze zkušenosti policistů až na výjimky dodržována. Lidé dodržují opatření srovnatelně s jarním obdobím,“ uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Podobnou zkušenost mají městské policie v Lounech a Postoloprtech. „Lidé na jaře hlídali ty druhé, dostávali jsme spoustu oznámení. Teď už jich tolik není. Podle našich zkušeností lidé opatření dodržují, roušky se vesměs naučili nosit, pro mnohé se staly samozřejmostí. Občas ale řešíme problémové lidi, kteří se sdružují a navíc nenosí roušky. Pokuty za prohřešky nedáváme, řešíme je upozorněním, takže tyto přestupky ani neevidujeme,“ popsal ředitel Městské policie Louny Radek Baláš.

V Postoloprtech, kde měli na jaře mnoho problémů s lidmi, kteří se sdružovali a nenosili roušky, je nyní situace v tomto ohledu podstatně lepší. „Nepřehlížíme to, pořád to hlídáme i teď. Na jaře to lidé brali na lehkou váhu. Možná, jak je těch nakažených víc, se lidé víc bojí a pravidla dodržují. Je také možné, že zafungovalo, že jsme na jaře dávali vysoké pokuty, že jsme byli hodně přísní,“ nastínil ředitel postoloprtské městské policie Roman Kaleja. Podle jeho slov tamní strážníci na podzim zatím nedali kvůli porušování nařízení ani jednu pokutu. Ve dvou případech, kdy lidé neměli roušky a s jejím udělením nesouhlasili, je „nahlásili“ ke správnímu orgánu – krajské hygieně.