Navzdory trendům zůstává stálicí v jídelníčku Čechů chléb. Ročně se jej v sedmi stovkách pekáren vyrobí 275 tisíc tun, průměrný jedlík jej ročně spotřebuje 40 kilogramů. Pekaři přitom o jeho zájem musí mezi sebou bojovat.

„Pekařské výrobky jsou poslední čerstvé potraviny, u kterých o čerstvosti rozhodují hodiny. Zákazník nespokojený s nabídkou pečiva mění své obchodní návyky a odchází ke konkurenci,“ uvedl výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů Jaromír Dřízal.

Vybíravost roste

„Postupně roste poptávka po chlebu s vyšším podílem žitné mouky, celozrnných a vícezrnných chlebech. Zákazníci také čím dále více vyhledávají kvalitní kvasový chléb od regionálních a řemeslných pekáren,“ konstatoval Dřízal. „Začínají být náročnější a při koupi si jsou ochotni více připlatit,“ potvrdila generální ředitelka Svazu obchodu a cestovního ruchu Irena Vlčková.

Zájmu o chleba si všímají i řetězce. „Nejprodávanější jsou půlkilogramové chleby s podmáslím,“ uvedl Radek Mlích z Penny Marketu. „Pečeme celkem 15 druhů chleba od běžných po speciální jako je žitný, dýňový, bavorský i vícezrnný,“ dodal šéf pekařů Globusu Pavel Meduna.

Sklizeň obilovin je lepší než loni



Statistici odhadují, že letošní sklizeň obilovin bude lepší než loňská. Sklidit by se podle nich mělo celkem 7638 tisíc tun, tedy téměř o deset procent více než v minulém roce. Přesto je to o 4,3 procenta méně než průměr za uplynulých pět let. Důvodem je nárůst hektarového výnosu o 8,4 procenta na 5,66 tun na hektar. Mírně by měla oproti loňsku vzrůst úroda brambor, naopak řepky se zřejmě sklidí o 17,4 procenta méně než v minulém roce. Důvodem jsou jak nižší osevní plocha, tak i menší hektarový výnos. O šest procent klesla také odhadovaná sklizeň cukrové řepy. Naopak o 77 procent by oproti loňskému velmi slabému roku měla vzrůst produkce máku.