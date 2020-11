Zatím to nevypadá, že se na zimní stadiony veřejná bruslení vrátí. Oproti tomu pro bruslení venku by mělo při třetím stupni platit maximum padesát osob. Některá města v kraji proto plánují, že zprovozní mobilní kluziště. Ta si bruslící veřejnost hlavně s dětmi v minulých letech oblíbila.

V Podbořanech v těchto dnech mobilní kluziště staví na koupališti. „Budeme připraveni. Zatím led vyrábět nebudeme, při současném maximálním počtu šesti lidí na venkovních akcích by provoz kluziště nedával ekonomický smysl. Čekáme, jak rozhodne vláda. Kdyby bylo povoleno padesát osob, provoz kluziště spustíme,“ sdělil podbořanský starosta Radek Reindl.

Pokud tedy takto vláda na avizovaném nedělním jednání rozhodne, chtějí podle slov starosty v Podbořanech začít s výrobou ledu v příštím týdnu. Bruslit by se v areálu koupaliště mohlo začít začátkem prosince. V Podbořanech je mobilní kluziště letošní novinkou. Město si ho na dva roky pronajalo. Pokud bude o bruslení ze strany veřejnosti zájem, koupí ho.

V Žatci, kde mají mobilní kluziště před radnicí už několik let, rovněž čekají na další kolo rozvolňování covid opatření. „Jakmile k tomu dojde, začneme stavět. Za jak dlouho se pak začne bruslit, bude záležet také na počasí v průběhu výroby ledu,“ přiblížil Andrej Grežo, jednatel Technické správy města Žatec, která má výstavbu kluziště na starosti.

Obchodní centrum Olympia Teplice počítá s tím, že mobilní kluziště zprovozní první víkend v prosinci. „V nejbližších dnech se kluziště začne stavět, kamiony s materiálem jsou na cestě. Doufáme, že se opatření rozvolní a budeme moci bruslit za podmínky padesáti osob,“ popsala marketingová manažerka Olympie Jaroslava Konečná. Podle ní jsou připraveni ale otevřít i v případě, že by platil současný epidemiologický stupeň a najednou by mohlo bruslit jen šest lidí. Kluziště v teplické Olympii by mělo veřejnosti sloužit do konce ledna, základní vstupné činí 40 korun. Letošní novinkou, pokud to opatření umožní, bude nabídka uceleného kurzu na výuku bruslení.

Mobilní kluziště je oblíbené také v centru Mostu. „Sledujeme aktuální vývoj kolem pandemie. Jakmile opatření umožní smysluplný provoz kluziště, začneme stavět,“ uvedla mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vydrová.

Vývoj opatření sledují také provozovatelé zimních stadionů. Tam, kde se nehraje profesionální hokej, led většinou rozpustili, zařízení jsou úplně zavřená. To je příklad Loun. „Sledujeme, kdy budou moci hokejisté začít trénovat, kdy budou moci začít hrát své soutěže. Jakmile to půjde, jsme připraveni operativně zareagovat. Led vyrobíme za tři dny,“ zmínil Radek Příhoda, ředitel Správy sportovních zařízení města Loun, která se o tamní zimní stadion stará.

Otázkou je, jak to bude s veřejnými brusleními na zimních stadionech. Třeba do Loun chodí i dvě stě, tři sta lidí. V nejnižším, prvním epidemiologickém stupni přitom platí pro vnitřní akce limit jednoho sta návštěvníků.