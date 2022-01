Nejmodernější vlaky ve flotile Českých drah mohou uhánět až rychlostí 200 kilometrů za hodinu. Od nového jízdního řádu začaly vlaky InterJet jezdit jako součást rychlíku Krušnohor, který spojuje Prahu, Ústí nad Labem a Chomutov a pokračuje dál do Karlovarského kraje. Dráhy postupně nasazují další soupravy, po dodání všech by měly na Krušnohoru jezdit pouze vlaky složené z vagónů od konsorcia firem Siemens a Škoda Transportation.

„Nové vozy umožní pohodlnější cestování i pro osoby na vozíku, nevidomé nebo neslyšící. Rodiny s dětmi mohou využít dětské kino či přebalovací pult. Nezapomínáme ani na cyklisty, kteří zde najdou oddíl pro přepravu jízdních kol. Soupravy dále nabídnou klimatizaci, Wi-Fi připojení, klasické zásuvky a USB porty pro dobíjení cestovní elektroniky,“ vyjmenoval přednosti nových jednotek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Jiří Ješeta. V první třídě je pak k dispozici i bezdrátové dobíjení telefonů. Technickou vychytávkou jsou také speciálně upravená okna umožňující lepší příjem mobilního signálu.

Ten u běžných vlaků zhoršuje pokovení oken. Dráhy si pětivozových souprav objednaly deset, zaplatí z ně tři miliardy korun.

Tečka komplikuje život kinům, divadlům i restauracím v kraji. Lidé nechodí

Nové vlaky letos nasadí také RegioJet, který jezdí například po pravém břehu Labe mezi Děčínem a Ústím nad Labem. Původně měl nové elektrické jednotky nasadit už loni v prosinci, kvůli problémům způsobeným covidovou pandemií ale musel jejich první jízdu odložit. Poprvé by tak měly vyjet v první polovině letošního roku. Většina jednotek je hotová, případně před dokončením. Jedna z nich je i v Česku. „V současné době jednotku testujeme na zkušebním okruhu v Česku, čeká nás také schválení jednotek do provozu,“ uvedl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj. Žlutý dopravce plánuje ještě letos spustit noční vlaky spojující Prahu, Děčín, Berlín a Amsterodam.

Soupravy za miliardy

Nové vlaky od polské společnosti Pesa, která do Česka v minulosti dodala pro České dráhy motorové vlaky RegioShark, budou nízkopodlažní, k pohodlnému cestování přispěje také klimatizace nebo Wi-Fi připojení. Jejich maximální rychlost je 160 km/h. Dohromady RegioJet pořídí sedm těchto jednotek, zaplatí za ně přibližně půl miliardy korun. Jezdit budou také mezi Mostem a Žatcem nebo Kadaní a Jirkovem.

Nové vlaky by měly mířit do Ústeckého kraje také v příštích letech. Před Vánoci totiž České dráhy podepsaly smlouvu na dodávku nové generace elektrických jednotek RegioPanter. Jejich starší verze jezdí dnes například mezi Děčínem a Kadaní – Prunéřovem. „Podepsali jsme objednávku na 31 třívozových jednotek RegioPanter v hodnotě skoro 5 miliard korun, které plánujeme nasadit například na osobní vlaky z Prahy přes Kralupy nad Vltavou do Ústí nad Labem nebo na tratích z Hradce Králové do Chlumce nad Cidlinou, Týniště nad Orlicí a Chocně nebo do Jaroměře,“ řekl po podpisu smlouvy předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Ivan Bednárik. Nízkopodlažní jednotky by měl národní dopravce dostat v roce 2024.