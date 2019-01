Modernizace trati přinese nová parkoviště, cestování do Prahy to zlepší

Okres Louny - Pojedu autem, nebo autobusem? Když autem, kde ho zaparkuji? To řeší většina lidí z okresu při cestách do Prahy. Pro variantu nechat auto na kraji hlavního města a dál se do centra vydat metrem příliš možností parkování není.

Modrá zóna. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Ty se v poslední době zhoršily. V západní části Prahy, kde řada lidí z okresu Louny parkovala, se rozšířily modré zóny. „Pravidelně jsem při cestách do Prahy parkoval někde na Veleslavíně a dál jel metrem, teď už to tam není možné. Teď musím parkování pokaždé řešit nějak jinak,“ podělil se se svou zkušeností Petr Troška ze Žatce. Pomoci by v tomto měla plánovaná výstavba železnice na ruzyňské letiště a dál do Kladna. Součástí modernizace trati Praha - Kladno s připojením Letiště Václava Havla je výstavba 1 374 nových parkovacích míst typu P+R (park + ride) ve středočeských obcích podél této trasy. Většina z nich leží jen kousek od dálnice D6 Praha - Karlovy Vary, kterou řada obyvatel Podbořanska a Žatecka k cestám do metropole využívá. Její význam ještě vzroste v závěru příštího roku, kdy se dokončí nový desetikilometrový úsek dálnice mezi Novým Strašecím a Krušovicemi. FOTO: V Podbořanech se v zimní bitvě utkaly stovky šermířů Přečíst článek › Nejvýznamnější rozšíření parkovacích ploch v souvislosti s modernizací železnice Praha - Kladno se chystá v Hostivici, kde Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) plánuje výstavbu dvou záchytných parkovišť P+R s celkovou kapacitou 461 míst. Stovky dalších parkovacích stání vzniknou v Jenči (256), Kladně (273) a u zastávky Malé Přítočno, která nahradí stanici Unhošť (384). „Praha 6 nedávno rozšířila modré zóny, což pomohlo místním rezidentům, ale uškodilo lidem, kteří do této městské části dojížděli a parkovali tu. Velmi mě těší, že v rámci výstavby železnice na letiště pomůžeme s řešením tohoto problému,“ prohlásil náměstek generálního ředitele SŽDC pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb. „Praha se v současnosti zejména po ránu potýká s velkým náporem aut a v budoucnu se bude situace spíše zhoršovat. Naším úkolem je udělat maximum pro to, aby lidé přesedli z aut do vlaků,“ dodal. Stovky parkovacích míst v Hostivici V Hostivici vzniknou v blízkosti železniční stanice parkoviště P+R Jih a P+R Sever. „Zatímco jižní parkoviště dosáhne kapacity 252 stání a bude sloužit především pro místní obyvatele, severní parkoviště bude zahrnovat 209 míst a ocení jej zejména řidiči přijíždějící po dálnici D6,“ přiblížil mluvčí SŽDC Marek Illiaš. Podobným způsobem jsou navržena i P+R parkoviště v Jenči. Jižně od kolejiště vznikne 41 stání pro místní obyvatele. Tuto kapacitu bude možné v budoucnu navýšit. Severně od kolejiště pak vyroste 215 stání pro cestující z Hostouně, Dobrovíze a dalších obcí napojených na D6. Parkoviště vzniknou i na dalších místech. U vybraných zastávek dále vyrostou parkoviště K+R pro krátkodobé zastavení. „Parkoviště kolem Prahy blízko dálnice je dobrý nápad. Důležité ale bude, aby vlaky jezdily co možná nejčastěji,“ řekl o chystaném projektu Žatečan Jiří Novák, který při cestách do Prahy často volí dálnici D6. FOTO: V muzeu v Lounech si lidé mohou potrápit u hlavolamů mozek Přečíst článek › Cílem modernizace trati Praha - Kladno s připojením Letiště Václava Havla je proměnit stávající železnici na moderní dvoukolejný a elektrifikovaný koridor a ze stanice Praha-Ruzyně vybudovat odbočku na mezinárodní letiště. Vlaky mezi Prahou a Kladnem budou díky tomu jezdit daleko častěji, než je tomu nyní. Modernizace trati dál ve směru na Žatec se nechystá.

