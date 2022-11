Silniční most mezi Louny a Blšany přes železniční trať je ve velmi špatném stavu. Na koleje a do jejich okolí z něj vypadávají kusy opuky a betonu, došlo to tak daleko, že je od středy 2. listopadu uzavřený pro auta. Informují o tom dopravní značky v místě i okolí, ve čtvrtek 3. listopadu ráno se u něj navíc mají objevit betonové zábrany. Most poblíž Blšanského vrchu bude zavřený minimálně celý příští rok.