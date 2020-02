Výběrové řízení na demolici starých mostů a výstavbu nového vyhrálo ze čtyř uchazečů sdružení společností Silnice Group a Mados MT. Nabídlo nejnižší cenu, 34,9 milionu korun. Drtivou většinu nákladů pokryla dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Práce zahájené začátkem loňského roku měly skončit v září, protáhly se o dva týdny do poloviny října.

„Vůči dodavateli jsme v souladu se smlouvou uplatnili pokutu za pozdní termín dokončení stavby ve výši 0,2 procenta z ceny díla za každý započatý den prodlení. To znamená 70 702 korun za každý den,“ sdělila vedoucí odboru správy majetku lounské radnice Blanka Sunkovská. Při prodlení 15 dní se celková výše smluvní pokuty vyšplhala na 1,06 milionu korun.

„Dále jsme vůči zhotoviteli uplatnili i smluvní pokutu za neodstranění vad a nedodělků nebránících užívání stavby. K tomu došlo až po termínech dohodnutých při přejímacím řízení,“ dodala Sunkovská. Smluvní pokutu za neodstranění vad a nedodělků radnice vyčíslila na 228 tisíc korun. Tato suma vyplynula z částky dva tisíce korun za vadu a den prodlení.

Smluvní pokuty podle vyjádření lounské radnice zhotovitel neuhradil. Ta chce pokračovat v jejich vymáhání soudní cestou. „Část uplatněné smluvní pokuty byla započtena oproti faktuře za provedené práce ve výši 565 tisíc korun, jejíž splatnost byla kvůli neuhrazeným smluvním pokutám pozastavena. To znamená, že k soudnímu vymáhání zbývá částka 723 tisíc korun,“ vypočetla Sunkovská.

Rozhodlo zdržení na začátku

Na zaslaný dotaz Deníku, proč zhotovitel smluvní pokuty nezaplatil, stavbař nereagoval. „Na začátku jsme zahájili rekonstrukci později, kvůli objízdným trasám bylo složité vyřídit dopravně inženýrská opatření. Předpokládali jsme, že to nebude trvat tak dlouho. Celkovou dobu výstavby jsme dodrželi, zdržení ze začátku se nám ale už nepodařilo dohonit,“ řekl loni v říjnu za sdružení zhotovitelů ředitel divize společnosti Silnice Group Petr Živnůstka.

Město se zhotovitelem jednalo o tom, že by smluvní pokuty nemusel platit, ale „odpracoval“ by si je. „K dohodě náhradního plnění, v podobě opravy části chodníku a komunikace za mostem, které jsme zhotoviteli nabídli, nepřistoupil. A to i přes to, že v první fázi k tomu byl nakloněn,“ sdělila Blanka Sunkovská.