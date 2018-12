Žatec - Nejprve provázely rekonstrukci jednoho ze tří silničních mostů přes Ohři v Žatci spory o povrch. Před létem byl nakonec na silnici položen asfalt, který si lidé přáli. Pak ale ještě dlouhé měsíce trvalo dodláždění části jednoho z chodníků, na vině byla nečekaná komplikace.

Most Nikose Belojannise přes řeku Ohři v Žatci | Foto: archiv Deníku

Chodník na mostě Nikose Belojannise, který spojuje centrum města s lokalitou u hlavního vlakového nádraží, byl dokončen v minulých dnech. Čekalo se na to od konce května, tehdy byly hotové všechny ostatní práce. „Za zdržením byla havárie kanalizace. To blokovalo dokončení prací,“ vysvětlil Marek Pataky z odboru rozvoje žatecké radnice.

Kanalizační potrubí se v místě vedlo provizorně, bylo zavěšené pod mostem. „Nějaký čas trvalo, než problém s kanalizací vodaři vyřešili. Bylo nutné vypracovat projekty, pak teprve se pracovalo na kanalizaci a následně na dodláždění,“ dodal Pataky. Za práce na mostě město zaplatilo přes sedm milionů korun.

Most přes Ohři se opravoval ve dvou etapách. Ta první proběhla loni, pracovalo se na spodku mostu. Letos v březnu pak dělníci začali s vrchní částí, opravovala se i vozovka. Most byl pro dopravu uzavřený, projít mohli pouze pěší. V květnu se otevřel, ale dodláždění části jednoho chodníku chybělo.

Kvůli rekonstrukci mostu se také rozhořel spor mezi radnicí a částí veřejnosti. Lidé z lokality žádali, aby na silnici byl místo kostek položen asfalt, a to kvůli hluku od projíždějících aut. Zástupci radnice ale dlouho trvali na dlažbě. Tiššího mostu se přece jen lidé dočkali, za změnou stály technické normy. „Ať už vedly město jakékoliv důvody pro změnu z dlažebních kostek na asfalt, vítáme to s nadšením,“ sdělila Ivana Vírová ze spolku Veřejnost proti nepravostem 2016, který za změnu několik měsíců bojoval.

Místo kostek asfalt

Přitom ještě krátce před začátkem rekonstrukce úředníci radnice tvrdili, že se na most vrátí dlažební kostky. A to z architektonických a finančních důvodů. Ke snížení hlučnosti mělo dojít díky opravě povrchu. Po vyrovnání silnice, předláždění, vyplnění spár a po opravě mostních závěrů. Pár dní před otevřením mostu pro auta se na něm ale objevil asfalt. Ke změně podle radnice došlo nakonec kvůli bezpečnosti.

„Z více důvodů měly na mostě zůstat dlažební kostky. Těsně před dokončením finálního povrchu se ale odhalila místa, kde by dlažba výškově nevycházela. Proto odbor rozvoje rozhodl o změně povrchu na asfalt,“ vysvětlila starostka Zdeňka Hamousová.

Kvůli nízkým obrubníkům by prý hrozilo, že by auta mohla vjet na chodník a ohrozit chodce. „Výškový rozdíl mezi silnicí a chodníkem by nesplňoval požadované normy,“ doplnil Marek Pataky.

Most Nikose Belojannise o délce 86 metrů v Rooseveltově ulici byl postaven v letech 1937 až 1942. Nese jméno řeckého komunistického politika, který za druhé světové války bojoval v partyzánském hnutí proti Němcům. Později se na straně komunistů angažoval v řecké občanské válce. Ta skončila porážkou levice, ve věku 36 let byl Belojannis popraven.