Ředitelství silnic a dálnic chce v příštím roce začít stavět obchvat Plas na silnici I/27 Žatec – Plzeň. V místě vykupuje pozemky, letos chce požádat o stavební povolení. Šestikilometrový obchvat, který výrazně zrychlí řidičům cestu a z městečka známého díky svému klášteru odvede tranzitní dopravu, by měl začít sloužit v roce 2027.

Součástí obchvatu Plas se stane 496 metrů dlouhý most přes údolí Střely se železniční tratí Žatec – Plzeň. Nad říčkou se bude tyčit ve výšce 87 metrů. | Foto: ŘSD

Jeho součástí se stane 496 metrů dlouhý most přes údolí Střely se železniční tratí Žatec – Plzeň. Nad říčkou se bude tyčit ve výšce 87 metrů. Zařadí se tak k velkým mostům, které přispějí k rychlejší a bezpečnější dopravě na silnici I/27. Mezi Žatcem a Mostem u Žiželic vyroste do tří let 377 metrů dlouhý a 40 metrů vysoký most nad údolím Hutné, u nedaleké Velemyšlevsi, kde se obchvat stavěl v letech 2014 až 2016, je most dlouhý 537 metrů, v nejvyšším místě se nad údolím Chomutovky tyčí ve výšce 37 metrů.

Zdroj: Youtube