Práce na rekonstrukci 130 metrů dlouhého mostu z roku 1907 za 183 milionu korun spustila SŽ loni v červnu, hotovo má být na konci letošního roku. Stavbařům zbývá dokončit opěru na žatecké straně mostu a následně na ni zvednout druhou část konstrukce. Ta je už na staveništi připravena.

U Žatce nepojedou tři měsíce vlaky na plzeňské trati. Mění se most přes Ohři

V souvislosti s pracemi je železniční trať od začátku srpna do konce listopadu pro všechny vlaky mimo provoz. Jezdí po ní rychlíky dopravce GW Train Regio mezi Mostem, Chomutovem, Žatcem a Plzní, místo vlaků jezdí nyní mezi Žatcem a Blatnem autobusy .

Kvůli špatnému stavu mostu se přes něj vlaky ploužily rychlostí jen deset kilometrů v hodině, po dokončení rekonstrukce pojedou výrazně rychleji

SŽ nedávno podobně zrekonstruovala železniční most přes Ohři u Koštic na Lounsku, v příštích letech se to plánuje i u druhého mostu u Žatce přes řeku – na trati do Lužné u Rakovníka.