Vzhledem k plánovanému rozsahu prací je však pravděpodobné, že ano. V Dobroměřicích se na dopravní komplikace připravují už nyní, zastupitelé přichystali několik návrhů.

Jedním z nich je dočasné osazení křižovatky silnic I/28 Most – Louny a Dobroměřice – Lenešice semafory. „Pro nás, ale i celou okolní oblast včetně sousedních Nečich, bude rekonstrukce mostů velká dopravní komplikace. Jedinou spojkou s městem Louny zůstane hlavní silnice I/27. Semafory na křižovatce zajistí, aby se na ni dalo z Dobroměřic lépe najíždět,“ vysvětlila starostka Ivana Sihlovcová. V této věci už oslovila příslušné instituce včetně vedení Loun. A to s návrhem, aby se alespoň jedna z ulic K Velodromu a Dobroměřická, které vedou mezi městem a Dobroměřicemi, stala přechodně opět průjezdná pro auta. „Stačilo by třeba jen ve všední dny a při dopravních špičkách,“ vysvětlila dobroměřická starostka.

Město Louny nechalo obě komunikace uzavřít před několika lety, důvodem byla snaha o zklidnění dopravy v této části města, kde se nacházejí zahrádky, park nebo sportoviště. Cesty zároveň slouží jako cyklostezky a pro jezdce na kolečkových bruslích. Vedení Loun bude o dobroměřickém návrhu jednat.

Vlastníkem obou mostů mezi Louny a Dobroměřicemi je Ústecké kraj. Blíže k obci se nachází 272 metrů dlouhý inundační most z počátku 19. století, který přechází záplavové území řeky Ohře. Empírový most postavený z pískovcových kvádrů má 40 pilířů s klenbami o rozpětí šest metrů, je nejdelší svého druhu v ČR. Most je významnou technickou památkou. „V současné době probíhá projektová příprava, v rámci které se zpracovává stavebně-historický průzkum. Ten určí rozsah rekonstrukce, během níž je plánována mimo jiné i výměna degradovaných pískovcových kvádrů. Dojde také ke kompletní výměně živičného krytu a rekonstrukci odvodnění mostu,“ přiblížil mluvčí Krajského úřadu Ústeckého kraje Vít Hnízdil.

Náklady se odhadují na 75 milionů korun, termín a způsob rekonstrukce a s tím spojená uzavírka nebo omezení dopravy budou podle Hnízdila známé až po dokončení projektové dokumentace.

Ve stejné fázi příprav se nachází také plánovaná rekonstrukce mostu Veslařů přes Ohři. I v tomto případě kraj za práce zaplatí desítky milionů korun, přesný termín prací zatím rovněž nebyl stanovený. „Ohledně koordinace prací na mostě Veslařů a inundačního přemostění území u Dobroměřic rozhodnuto zatím nebylo. Osobně se domnívám, že práce probíhající zároveň nebudou možné, a to z důvodu zajištění přístupu do území mezi oběma mosty,“ sdělil ředitel Správy a údržba silnic Ústeckého kraje Libor Tačner.