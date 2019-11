Malá, ale šikovná. Základní škola v Lenešicích na Lounsku má jednu z nejmodernějších jazykových učeben v republice.

Škola v Lenešicích využívá k výuce moderní metody. Má jednu z nejmodernějších jazykových učeben v republice. | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Lukášovi nejde v angličtině minulý čas, Báře zase dělá starosti přítomný čas průběhový. Ríša bojuje s řadovými číslovkami, Kája se stupňováním přídavných jmen. Dříve by učitel musel každého žáka řešit postupně, každého vyvolávat, jeho potíže by slyšela celá třída. Lenešická základní škola ale pořídila novou jazykovou učebnu, kde to lze dělat jinak. Lektor nyní může pracovat nejen s celou třídou. Může také každému žákovi do sluchátek a na monitor poslat jiný úkol, ušitý přímo jemu na míru.