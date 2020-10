Přímo před budovou věznice v Drahonicích na Podbořansku policisté vypátrali 28letého muže z Chomutova. Ten byl v zařízení navštívit svou přítelkyni, která tam vykonává trest odnětí svobody.

Ilustrační snímek. Pouta | Foto: Deník / Karel Pech

„Policisté měli na dotyčného spadeno na základě soudního příkazu k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Odsouzený se měl původně sám dostavit do jiné věznice na základě výzvy k nástupu do výkonu trestu. Za mříže ho soud poslal na 18 měsíců pro majetkový trestný čin. Protože však v daném termínu nenastoupil sám, zasáhli policisté, kteří si muže i díky spolupráci s pracovníkem věznice takzvaně „vyčíhli“. Dotyčného pak eskortovali do patřičného vězeňského zařízení,“ popsala policejní mluvčí Miroslava Glogovská.