Už od jara měl být podle rozhodnutí soudu ve věznici 35letý muž z Loun. Jenže se mu tam nechtělo, nyní se mu trest může prodloužit až o 2 roky.

Ilustrační snímek. Pouta | Foto: Deník / Karel Pech

„Rozsudkem mu byl uložen trest v délce 12 měsíců. Měl do věznice nastoupit již v březnu, ale k tomu se neměl. Když odsouzený na výzvu k nastoupení do věznice nereagoval, vydal soud příkaz. Na jeho základě policisté muže převezli do věznice. Vyšetřovatel ho navíc kvůli nenastoupení trestu obvinil z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání,“ uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.