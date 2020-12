V horském areálu Lesná, kde je Krušnohorské muzeum, i letos připravili ukázky, jak to vypadalo o Vánocích v chalupách před sto a více lety. Atmosféru tam přijelo před večeří nasát několik rodin.

„Jsme tu už potřetí, možná počtvrté a vždy mě to nadchne. Je to jako v pohádce, nikde nikdo, pec ale sálá a stůl je prostřený,“ líbí se Chomutovance Věře Šimůnkové. „Když jsme přijeli poprvé, hostina byla v selském stavení, měli tam i čaj s rumem a cukroví. Teď se to hlavní odehrává o dům vedle – v hrázděném domě, kde je to také úžasné, i když v chalupě, kde to měli první rok, se mi líbilo nejvíc. Roli nejspíš hrálo, že jsme s tím nepočítali, vyjeli jsme na Lesnou jen tak, abychom se před večeří provětrali,“ doplnila.

Poprvé se do areálu na pomezí Chomutovska a Mostecka vydala rodina z Litvínova. „Dostala jsem tip od známých. Musím říct, že atmosféra je tu neopakovatelná. Je fascinující, že si můžete tak krásné a po staru vybavené světnice sami procházet a dozvíte se i něco nového o vánočních zvycích,“ nadchlo Ivu Kratochvílovou. „Například jsem netušila, že se na svatého Ondřeje otáčely hrnečky, aby si členové rodiny vyvěstili, co je v dalším roce čeká. Mě prý svatba, peníze a cesta,“ dodala se smíchem čilá seniorka.