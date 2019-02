Žatec - Hans Kudlich vešel do dějin jako osvoboditel sedláků, v rakouském Říšském sněmu podal návrh na zrušení poddanství.

Původní desky z pomníku ve tvaru obelisku jsou k vidění ve Staré papírně | Foto: Regionální muzeum K. A. Polánka Žatec

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci odhalilo desky z pomníku Hanse Kudlicha (1823 - 1917). Malá slavnost proběhla v minulých dnech ve Staré papírně.

Kudlich, který proslul jako ten, kdo první z politiků navrhl zrušení roboty v revolučním roce 1848, má desítky pomníků v Čechách a na Moravě. Jeho pomníky a pamětní desky najdeme však také v Německu, Rakousku a USA.

Žatec sám Kudlich navštívil dvakrát. Žatecký pomník Hanse Kudlicha v podobě obelisku stával až do roku 1948 před budovou staré kartonážky (papíren) v ulici Volyňských Čechů. Čtyři desky z tohoto pomníku byly přemístěny po jeho zrušení do muzejní zahrady. V dubnu se přestěhovaly do průjezdu budovy Staré papírny, která slouží od minulého roku muzeu jako depozitáře. Původní desky doplňují klipy s informacemi o H. Kudlichovi i žateckém pomníku.

Účastníci slavnostního znovuodhalení desek si poslechli také přednášku muzejní historičky Milady Krausové a seznámili se s pozdraveným dopisem praprasynovce Hanse Kudlicha, Waltera, který je předsedou německého spolku Hanse Kudlicha. Žatec několikrát navštívil a k další návštěvě se chystá.

(mk)