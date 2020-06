Šestatřicetiletý recidivista spáchal během tří měsíců několik trestných činů. Poškodil bankomat, kradl v autoopravně i obchodě.

Kladivo. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Přemysl Spěvák

Policisté v minulých dnech dopadli 36letého muže, který "řádil" od dubna do června v Žatci. Spáchal hned několik trestných činů. V dubnu chtěl ukrást peníze z bankomatu u jedné žatecké banky. "Ve snaze o vniknutí do přístroje měl použít kladivo, kterým do bankomatu opětovně bouchal. Když se mu bankomat přemoci nepodařilo, tak měl v místnosti ze zdi vytrhnout bezpečnostní kameru a z místa pak odejít s nepořízenou," uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská. Škoda byla vyčíslena na zhruba 6 tisíc korun.