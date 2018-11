Na Doupově bude hlučno koncem listopadu. Armáda tam uspořádá další cvičení

Hradiště - Pravidelné vojenské cvičení ve vojenském újezdu Hradiště na Doupově se v listopadu obejde bez nasazení letadel, se zvýšenou hlučností je ale nutné přesto počítat.

Vojáci cvičí na DoupověFoto: AČR/Milan Němec

A to zejména ke konci listopadu. Hluk obyvatelé v okolí uslyší od 20. do 22. listopadu vždy od 9 do 16 hodin. Poté od 26. do 29. listopadu, od 9 do 15 hodin.