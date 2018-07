Na dovolenou si půjčilo 11 procent Čechů. Experti před úvěry na „zážitky“ varují

Řídící pracovníci v ostatních službách (cestovní kanceláře, nemovitosti, opravárenské služby, osobní služby a jiné) Operátor/ka. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 23000 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: místo výkonu práce: Louny, Rozšiřte řady zaměstnanců CTSCZ spol. s r.o.,v nově otevřeném call centru telekomunikační společnosti v Lounech. Přijmeme nové kolegy. Příjemný a profesionální tým všech věkových kategorií. I pro nové operátory dovolená v létě. , Náplní práce: , - poskytování informací o službách zákazníkům , - jednoduchá práce na PC , Co nabízíme: , - pracovní prostředí na náměstí v centru Loun , - dlouhodobé a stabilní zaměstnání , - HPP (možno i na DPČ) , - Průměrný měsíční plat 21 000,-Kč , - fixní plat a nadstandardní neomezené finanční bonusy dle vašich schopností , - na odměnách a bonusech možnost zdvojnásobení platu , - zajímavý finanční bonus za 100% docházku , - pravidelný měsíční zaměstnanecký příspěvek na soukromý telefon , - matky s malými dětmi - po domluvě možná individuální pracovní doba , - zajímavé motivační soutěže (tablet, mobilní telefon, oblečení), - Dlouhodobé soutěže o dovolené pro 2 osoby k moři a pro 2 osoby do evropského velkoměsta (Benátky, Florencie, Řím, Barcelona, Londýn, Paříž, Amsterdam) , - možnost kariérního růstu , - hledáme i zkušené operátory a teamleadery do vedoucích pozic , HLÁSIT SE: Ilona Egydyová, tel.: 601158251. Životopisy zasílejte na e-mail: prace@ctscz.cz. Pracoviště: Ctscz spol. s r.o., pracoviště louny, Mírové náměstí, č.p. 127, 440 01 Louny 1. Informace: Denisa Macešková, +420 601 158 251.

Administrativa - Administrativa Ostatní odborní pracovníci v 22 160 Kč

Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace vedoucí kanceláře úřadu. Požadované vzdělání: bakalářské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22160 kč, mzda max. 33300 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec, Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 341/2017 Sb. v platném znění): platová třída 12, Popis činnosti pracovního místa:, Řídí, kontroluje a koordinuje činnost odboru. Je odpovědný za hospodaření kapitol odboru, přípravu podkladů pro rozpočet. Podílí se na tvorbě vnitřních předpisů. Připravuje podklady k žádostem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v oblasti svěřené činnosti. Vyřizuje připomínky, podněty a stížnosti zastupitelů, občanů a odborných komisí. Zabezpečuje činnost kanceláře úřadu v souladu s platnými předpisy, jednání zastupitelstva, odpovědnost za přípravu a průběh voleb a referenda na úseku města a v rámci pověřeného úřadu (ve spolupráci s odborem správních činností, Obecní živnostenský úřad). Uzavírá smlouvy o výpůjčce prostor městského úřadu. Zabezpečuje kulturní akce Města Žatec. Spolupracuje s tajemníkem úřadu a následně zabezpečuje zastupování tajemníka v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy tajemník svou funkci nevykonává (pokud není zastupujícím určen jiný zaměstnanec)., Předpoklady pro vznik pracovního poměru:, . státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR,, . minimální věk 18 let,, . způsobilost k právním úkonům,, . morální a trestná bezúhonnost,, . znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR)., Ostatní předpoklady:, . VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu (výhodou obor právnického směru),, . ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient),, . znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů; zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů; zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon; zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,, . komunikační schopnosti; flexibilita; samostatnost,, . manažerské a organizační schopnosti,, . praxe v řídící funkci – 1 rok,, . základní znalost fungování, hospodaření a kontroly veřejné správy,, . základní komunikace v cizím jazyce,, . řidičský průkaz skupiny B,, . předpokládaný nástup 08/2018., Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:, Název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonické spojení, e-mailovou adresu, č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, číslo řidičského průkazu, datum a podpis., K přihlášce budou připojeny tyto doklady:, . návrh koncepce řízení a rozvoje Kanceláře úřadu v rozsahu min. 3 strany A4,, . strukturovaný životopis,, . ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,, . výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce,, . ověřené negativní osvědčení podle § 8, zákona č. 451/1991 Sb., nebo žádost o vydání tohoto osvědčení., Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:, Městský úřad Žatec, Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalistky, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky nejpozději do 30.07.2018 do 16. Pracoviště: Město žatec, náměstí Svobody, č.p. 1, 438 01 Žatec 1. Informace: Hana Vrbová, +420 415 736 106.