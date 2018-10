Na kandidátkách je žen pouhá třetina. Odrazuje je hrubost a časová náročnost

Okres Louny /INFOGRAFIKA/ - V okrese Louny kandiduje 35 % žen a 65 % mužů. Výjimkou jsou Žiželice, tam je to půl na půl.

Mužů a žen je v České republice přibližně stejně, zástupkyň něžného pohlaví je jen o maličko více. V politice, i té komunální, je ale všechno jinak. Muži často dominují, žen je na kandidátkách do zastupitelstev v okrese Louny jen třetina, lídryň je ještě méně.

„Ženy mají často spoustu jiných starostí, nemají na to čas. Starají se o domácnost, děti. A když chcete dělat práci v zastupitelstvu či na radnici poctivě, zabere to spoustu času a energie. Možná je to jeden z důvodů, proč se jich do politiky tolik nehrne. Muži mají podle mého v tomto výhodu,“ myslí si žatecká místostarostka Jana Nováková, jedna z mála žen v regionu na postu číslo jedna do nadcházejících komunálních voleb.

„Dalším důvodem může být také to, že ženy nemají příliš rády hrubé zacházení. A politika je někdy bohužel, i ve městech, dost hrubá, prostředí je někdy dost nepřátelské,“ pokračovala kandidátka Žateckých sociálních demokratů a nezávislých.

S tím, že komunální politika je v posledních letech „drsnější“ souhlasí také Ludmila Duchoňová z Podbořan. „Možná se ženy obávají. Bohužel, v poslední době vše zhrublo. Některá vystoupení na zastupitelstvu jsou za hranicí slušnosti, jsou hodně hrubá,“ řekla pětka na soupisce podbořanské ČSSD.

V okrese Louny kandiduje do nadcházejících komunálních voleb celkem 2560 lidí. Z toho 898 je žen, tedy 35 %. Muži dost převládají.

Existují ale i výjimky. Například Žiželice na Žatecku. Tam kandiduje celkem 26 lidí, žen je 12, tedy téměř polovina (46 %). Soupisku uskupení Za lepší život a rozvoj vede Lenka Mottlová Mangová, kandidátka Za trvalý rozvoj obce má na prvním místě Helenu Makukovou, na druhém Květu Panskou. Osmá je na této kandidátce Jaroslava Mangová ze Stroupče, která pod správu Žiželic také spadá. „Kandiduji poprvé, mám pocit, že teď nastal ten pravý čas. Několik měsíců se pravidelně účastním zasedání zastupitelstva a věřím, že můj názor a hlas může být pro kvalitní budoucnost obce důležitý. Ve Stroupči jsem se narodila, vyrostla, vychovala své děti a vím, že tady i zestárnu. Je to moje srdeční záležitost a osud obce mi není lhostejný,“ vyjmenovává důvody, proč se rozhodla kandidovat. I na dalších kandidátkách jsou tam ženy velmi vysoko.

Muži válcují v regionu ženy také na postech lídrů. Velmi málo žen se propracovalo na první místa kandidátek. V Žatci například jen dvě. Lídryněmi jsou Jana Nováková a také Stanislava Žitníková na kandidátce ČSSD. Dvojkou je starostka Zdeňka Hamousová (ANO) či Ivana Malířová (KSČM). Naopak třeba ODS má v Žatci první ženu až na 16. příčce, Žatec srdce regionu na 12. pozici.

V Postoloprtech není na vedoucí pozici žádná žena. Druhé jsou Jaroslava Bystrianská (KSČM) a Hana Elsnicová (Radnice pro občany). V Podbořanech je jedničkou Dagmar Pištěková (KDU - ČSL), nejdále mají ženu Podbořanští patrioti, Stanislava Ohanková je až na 13. pozici.

V Lounech je jedničkou jen jedna žena, na soupisce SPD uspěla oční lékařka Hana Bradáčová. Nejdále má ženu kandidátka Louny spolu, Marcela Šupíková je na 14. místě.

Kdyby se v nadcházejících volbách na posty městských poslanců nakonec dostalo více žen, co by to přineslo podle samotných zástupkyň něžnějšího pohlaví? „Ženy jsou citlivější, mnohdy vnímavější. Uvažují jinak, než muži. Mohou přinést jiný pohled a podle mého se dokáží možná lépe dohodnout,“ myslí si Jana Nováková. „Zjemnění politiky. Věřím, že politika by pak byla kultivovanější. I někteří muži by se snad pak chovali lépe,“ dodává Ludmila Duchoňová.