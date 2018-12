Krušné hory - O víkendu se začne lyžovat v Božím Daru. Bude-li mrznout, mohly by se v příštím týdnu postupně přidávat další skiareály.

Lyžaři. Ilustrační foto. | Foto: DENÍk/ Michal Fanta

To svrbění nohou už se skoro nedá vydržet. Několikaměsíční nucená přestávka pro lyžaře a snowboardisty pomalu končí, brzy budou opět moci svištět po sjezdovkách a vykrajovat tam slalomové obloučky. Sněhové podmínky v Krušných horách dosud nebyly příznivé, avšak husté sněžení z posledních dní dává naději. Prozatím se lyžuje pouze na Klínovci, už za pár dní se přidá Boží Dar.

„Už se moc těším. Vím, že už jede Klínovec, ale zatím jsme tam nebyli. Chystáme se ale na lyže co nejdříve, máme to moc rádi. Snad bude dobré počasí a areály otevřou co nejdříve,“ přeje si Eva Růžková ze Žatce.

Na Klínovci je už od začátku prosince v provozu Dámská sjezdovka dlouhá 1,5 kilometru. A další trať se přidá. „Na Dámské se lyžuje každý den. Navíc od víkendu, možná už v pátek, otevřeme další sjezdovku. Pro lyžaře zprovozníme Pařezovku,“ potěšila milovníky zimních radovánek mluvčí Skiareálu Klínovec Hana Hoffmannová. Také Pařezovka nabídne kilometr a půl dlouhé vyžití. „Další sjezdovky pilně zasněžujeme, postupně je budeme otevírat,“ pokračovala Hoffmannová.

Už o víkendu by se mělo začít lyžovat také v Božím Daru. Připraven je menší rodinný areál, sjezdovka je upravená. „V sobotu 15. prosince zahajujeme sezonu,“ hlásí ze Skiareálu Novako.

Další areály ale na zahájení sezony stále čekají, podmínky tam zatím nebyly dobré. Všichni provozovatelé doufají, že bude i nadále vydatněji sněžit a konečně také déle mrznout, aby mohli delší dobu uměle zasněžovat. „Zatím se u nás nelyžuje. Zasněžujeme, a když to půjde dobře, mohli bychom příští týden spustit dětskou sjezdovku. Velkou zatím ne, tu až později, musíme ještě nějaký čas pokračovat v zasněžování,“ uvedl Ivan Soukup, vedoucí provozu ve Skiareálu Telnice na Ústecku.

Lyžaři zatím nejsou ani na Klínech. V příštích dnech tam neotevřou, radí ale sledovat webové nebo facebookové stránky, kdyby se situace změnila. To samé platí i pro Sport Centrum Bouřňák, kde napadlo až 40 cm sněhu. „Upozornění pro skialpinisty! Na Slalomáku rozmísťujeme sněžná děla po svahu, proto používejte pro výstup i sjezd ostatních sjezdových tratí,“ hlásí z Bouřňáku.

V Alšovce nad Kláštercem doufají, že by mohli spustit vleky příští týden. „Zatím nelyžujeme. Něco sice napadlo, ale zatím je to málo a zasněžujeme. Když vyjde počasí, tak možná otevřeme příští víkend. Ale to je bez záruky,“ připomněl vedoucí provozu Skiareálu Alšovka Vladimír Klíma.