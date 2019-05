Žatec - Osmý ročník konference LeadeFEST, kterou hostí Žatec, v pátek doprovodí farmářský trh rozšířený o 17 stánků s řemesly.

Výhled z veže v žateckém pivovaru | Foto: Deník/Petr Kinšt

Uhelné safari v Mostě a občerstvení v restauraci Severka známé ze seriálu Most!, prohlídka vinařství v Březně u Chomutova, zámku v Krásném Dvoře na Podbořansku nebo návštěvy čtyř pivovarů v Žatci. To vše a mnohé další čeká na účastníky konference LeaderFEST, kterou od středy 22. do pátku 24. května hostí město Žatec. Při této příležitosti se v pátek před žateckou radnicí konají rozšířené farmářské trhy.