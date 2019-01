Žatec /ANKETA/ - Prosincové sobotní odpoledne bylo osudné pro mladou řidičku. Stačila krátká nepozornost v autě na kraji Žatce.

Nebezpečná křižovatka u žateckého Tesca. | Foto: Deník/Petr Kinšt

Při odbočování vlevo z hlavní silnice žena nedala přednost protijedoucímu autobusu a došlo ke střetu, při kterém její život po pár okamžicích kvůli fatálnímu zranění hlavy vyhasl.

Tragická nehoda na okraji Žatce možná přispěje k tomu, že se křižovatka silnice I/27 Most - Plzeň a Husovy ulice u obchodního centra Tesco změní na kruhový objezd. Tak, jak po tom roky volá vedení města. Silnou podporu má u dopravních policistů. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je správcem komunikace, to ale zatím odmítá. „Letos jsme měli s ŘSD dvě jednání o výstavbě nové okružní křižovatky v místě. Stanovisko ŘSD je ale stále stejné. Navrhují pouze úpravu současné téčkové křižovatky. S tímto řešením nesouhlasíme, podle nás to bude ve výsledku ještě horší. Trváme na okružní křižovatce, kterou má město navíc v územním plánu,“ vysvětlila starostka Zdeňka Hamousová. „Budeme o tom dál jednat,“ dodala.

Až do zmíněné prosincové tragédie se na křižovatce staly jen méně závažné nehody, většinou došlo jen ke škodám na autech. Výjimky ale existují. V roce 2015 tam při nehodě utrpěl těžké zranění nohy se zlomeninou stehenní kosti a několikaměsíční léčbou řidič traktoru.

Křížení nevyhovuje

Pro to, aby v místě vznikl kruhový objezd, je i vedení lounské dopravní policie. „Jednoznačně si myslíme, že by tam měl kruhový objezd vyrůst. Křižovatka z pohledu dnešních norem nevyhovuje, není příliš přehledná. Počet nehod na ní roste,“ sdělil vedoucí lounských dopravních policistů Jiří Král. „Samozřejmě se nehody stávají také na kruhových objezdech. Následky ale nejsou tak fatální. Většinou jen řidiči neubrzdí před středovým tělesem, k čelním srážkám aut na nich nedochází,“ doplnil Král.

„O problému na křížení Husovy a Plzeňské ulice víme. V roce 2016 jsme k němu nechali zpracovat technickou studii. Křižovatku navrhujeme rozšířit a vybudovat jeden samostatný jízdní pruh pro odbočení. O jiných úpravách v této chvíli zatím neuvažujeme. Jednání s městem ale pokračují,“ uvedla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Napojení Husovy ulice na silnici I/27 Plzeň - Most je pro některé řidiče nepřehledné, kvůli vzrůstající intenzitě dopravy se v místě v některých denních dobách vytvářejí kolony aut. Na hlavní silnici je sice značka nařizující snížit rychlost, řada řidičů ji ale ignoruje.

„Hlavně najet na hlavní silnici ze Žatce ve směru na Plzeň je někdy problém, auta jsou ve směru od Mostu do kopce rozjetá, vjíždí se tam špatně,“ podělil se o svou zkušenost řidič Adam Novotný ze Žatce. „Také odbočení z hlavní silnice od Mostu do Žatce není ideální. Když je v protisměru kolona aut, řidič musí úplně zastavit. Zprava ho pak objíždějí rozjeté kamiony, není to nic příjemného. Minimálně odbočovací pruh tam chybí. Asi by to kruhový objezd chtělo,“ připustil.

Město Žatec jedná s ŘSD o přestavbě na kruhový objezd také u druhé křižovatky na silnici I/27 Most - Plzeň. A to s ulicí Osvoboditelů u mostu přes Ohři. I tam nehod přibývá. A rovněž najet na hlavní silnici bývá při dopravních špičkách komplikované, zvláště pak ve směru od Staňkovic.