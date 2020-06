V Žatci oprášili ideu stylové výzdoby kruhových objezdů. Město se se silničáři dohodlo, že se na jeden z nich vrátí sud, promění se i další. Některé práce už začaly, ty složitější ještě čekají na schválení vedením města. To plánuje výzdobu i na dvou nových kruhových objezdech, které se v Žatci mají stavět. Ten první za dva roky.

Jako první přišly na řadu kruháky u Lidlu a pod muzeem, které si město pronajalo od krajské Správy a údržby silnic. Probíhají tam úpravy včetně výsadby zeleně, dominantou prvně uvedeného má být velký kámen se znakem města.

Zároveň se dokončují přípravy na výzdobu kruhových objezdů na silnici I/27 Plzeň – Most. Oba, u Kauflandu i dole u Benziny, si město pronajalo od Ředitelství silnic a dálnic. „Spousta řidičů projede po hlavní silnici a ani si neuvědomí, že jsou v Žatci. Výzdobou s motivy města na to chceme upozornit a třeba je i nalákat k návštěvě. S ŘSD jsme se na tom dohodli, dokončují se projekty, v radě o tom budeme jednat,“ přiblížil místostarosta Radim Laibl.

Na spodním kruhovém objezdu u Benziny by měl opět stát sud. Ten tam byl v letech 2010 až 2016 a propagoval město a pivovar, v jehož areálu nyní stojí. „Sud bude menší a bude propagovat už jen město Žatec,“ doplnil místostarosta. První sud se na objezdu v Žatci objevil v roce 2004 v centru města na Kruhovém náměstí, stojí tam dodnes.

Na objezdu u Kauflandu by podle návrhu měla stát zmenšenina chmelového majáku, není ale jasné, zda se do prostoru uvnitř křižovatky vejde. Pokud ne, hledalo by se jiné řešení. „Chceme s ŘSD jednat o tom, aby výzdoba propagující město byla i na nových kruhových objezdech, jejichž stavba se připravuje,“ dodal Laibl.

Ve městě se mají stavět dva nové objezdy rovněž na silnici Plzeň – Most. A to u OC Tesco a mostu přes řeku Ohři. Po přestavbě frekventovaných křižovatek lidé v Žatci volají roky, na obou se často stávají nehody.

Z postupu přípravy je patrné, že první by se měla stavět okružní křižovatka dole u řeky v místě křížení silnice a ulice Osvoboditelů. „Nyní probíhá výběrové řízení na zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení. Její koncept by měl být hotový do čtyř měsíců od podpisu smlouvy se zhotovitelem. Předpokládáme, že na jaře příštího roku požádáme o stavební povolení, k výstavbě dojde pravděpodobně v roce 2022,“ přiblížila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Nina Ledvinová. V plánu je výstavba kruháku se čtyřmi rameny.

Ten na opačném konci města, v místě křížení s Husovou ulicí u Teska, by měl mít o jedno rameno víc. Kromě napojení hlavní silnice ve směru od Mostu a Plzně a zmíněné ulice se musí vyřešit napojení nedalekých rodinných domů a areálu stavební firmy a také pozemků, na kterých se v budoucnu plánuje výstavba obchodní zóny. „V případě této okružní křižovatky jsme zadali zpracování technické studie, její koncept by měl být odevzdán do poloviny července. Navržené varianty okružní křižovatky pak projednáme s Městem Žatec a Policií ČR,“ vysvětlila mluvčí ŘSD.

Vybranou variantu pak ŘSD projedná s dotčenými orgány státní správy a vlastníky pozemků. „Dle výsledků jednání přistoupíme k výběrovému řízení na další stupeň projektové dokumentace pro příslušné povolení,“ dodala Nina Ledvinová. Termín výstavby tohoto kruhového objezdu bude záviset na jeho zvolené podobě a tempu zmíněných jednání.