Tradiční expozice nabídne na lounském výstavišti prezentaci drobného zvířectva a chovatelských potřeb, zdravé stravy a života. Expozice bude spojená s výstavou Řemesla a kreativita.

Na Člověku v přírodě najdou lidé všechny potřeby pro chovatele, rybáře, včelaře, myslivce, akvaristy. Představí se také vystavovatelé, kteří nabídnou vše pro zahrádkáře či zemědělce.

Tak vypadal Člověk v přírodě loni:

a tak předloni:

Výstavy se v roce 2018 zúčastnilo 87 vystavovatelů a navštívilo ji 17 029 návštěvníků. Výstaviště bude otevřeno každý den od 9 do 17 hodin. Dospělí zaplatí 60 korun, snížené vstupné bude 40 korun, děti do 6 let mají vstup zdarma.

Součástí bude také Krajská výstava psů, ta bude probíhat na výstavišti v neděli 29. září od 9 hodin, k vidění bude řada plemen.