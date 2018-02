Na Lounsku je voda dražší než v Praze. A levnější nebude

Ústecký kraj /GRAFIKA/ - Pražané mají kubík vody o více než 10 korun levnější.

Ranní káva, spláchnutí záchodu nebo třeba vytření podlah v bytě. Bez tekoucí vody z kohoutku bychom si už jen stěží dokázali běžný život představit. Čistá a kvalitní voda má však i stinnou stránku. Průhledné „zlato“ patří na severu Čech k nejdražším v republice.

Kubík, tedy 1000 litrů vody, vycucne z peněženek lidí v Ústeckém a Libereckém kraji 98,67 korun. Vodné vyjde na 49,98, stočné na 48,69. Přitom třeba v Praze stojí kubík jen 87,39 korun.

Vodárenské sítě na severu Čech vlastní Severočeská vodárenská společnost (SVS), která patří městům a obcím. Samotný provoz pak zajišťují Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK). Společně zásobují více než 1,1 milionu lidí. „Cena vody odráží reálné náklady spojené s její výrobou, distribucí, odkanalizováním a čištěním,“ říká generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

Velkou roli v ceně hraje dle jeho slov i zanedbaná infrastruktura, kterou SVS po roce 1989 na severu Čech zdědila. „Ročně musíme do obnovy investovat stovky milionů. Jen v roce 2017 to bylo zhruba 1,6 miliardy korun. To se v ceně, pokud ji města a obce nechtějí dotovat, musí samozřejmě odrazit,“ podotýká Špičák.

Naopak jednu z nejlevnějších vod mají v Doubici na Děčínsku. Malá obec se stovkou stálých obyvatel převzala od 1. ledna provoz obecního vodovodu do své režie. „Lidé mají smlouvu s obcí, za kubík zaplatí 45 korun. Stočné se nevypočítává, lidé mají septiky nebo čističky,“ říká místostarosta Břetislav Jemelka.

Vůbec nejdražší vodu na severu Čech mají v Semilech, které zásobuje Vodohospodářské sdružení (VHS) Turnov. Za metr krychlový odběratelé zaplatí 105,30 korun. VHS Turnov sdružuje šest měst a čtrnáct obcí Semilska a Jablonecka.

Podle předsedy VHS Milana Hejduka jsou hlavní příčinou vysoké ceny neodkladné investice do staré vodárenské infrastruktury včetně nutnosti plnit stále náročnější legislativní normy na kvalitu vody. „Poprvé v historii VHS jsme nezdražili. Vodovody jsou na mnoha místech staré i sto let. Dostatečná péče o infrastrukturu se v minulém století tak zanedbala, že by bylo potřeba o hodně více peněz, abychom docílili viditelného vylepšení celkového stavu majetku,“ zmiňuje Hejduk.

Voda levnější nebude

Loni v červnu akcionáři SVS, tedy starostové měst a obcí, odsouhlasili vykoupit za 1,94 miliardy korun od francouzské Veolie podíl 50,1 % v SčVK. Města a obce tak od roku 2019 získají plnou kontrolu nad provozem vodovodů a kanalizací a zisky z vodného a stočného nepotečou do Francie. „Obce a města získají více než 400 milionů korun z dividend, které by jinak do roku 2020 putovaly do zahraničí. Prostředky na obnovu majetku se navíc zvýší o 8 %,“ potvrzuje Špičák. Voda ovšem podle oslovených zástupců měst levnější nebude.

„Nedojde k výraznému poklesu ani nárůstu ceny vody, myslím si, že zůstane stabilizovaná. Umožní nám to více investovat do vodovodní infrastruktury, která je velmi zastaralá. Nedávno nám v okolí bývalé textilky prasklo potrubí, které bylo 88 let staré,“ uvedl primátor Liberce Tibor Batthyány.

Podobný názor má i starostka Žatce Zdeňka Hamousová. „Jako akcionáři nebudeme mít prioritně zájem, aby se cena vody pro lidi zvedala. Nárůst ceny vody bude kopírovat inflaci vstupů,“ říká Hamousová.

Primátor Teplic Jaroslav Kubera přiznává, že starostové by mohli cenu vody snížit. „Jako starostové bychom chtěli mít vodu co nejlevnější, protože jinak lidi nadávají. Takhle to ale není nejrozumnější! V SVS je eminentní zájem o investice, protože infrastruktura je velmi zanedbaná, kanálky a vodovody jsou v dezolátním stavu,“ myslí si Kubera, který se prý obává hlavně toho, až odezní mrazy. „Uvidíte, jak bude voda a kanalizace praskat. Je zkrátka snaha cenu nijak dramaticky nezvyšovat, ale zároveň neomezovat investice do infrastruktury. Koupě podílu od Veolie nebude mít na cenu žádný vliv,“ míní Kubera.

Veolia zůstává

Francouzská Veolia ze severu ale neodchází. Své know-how a technologie bude dál zajišťovat v nově vzniklé servisní firmě. Právě to by mohlo podle primátorky Ústí Věry Nechybové negativně ovlivnit cenu vody. „Domnívám se, že bude vyšší. Momentálně nemáme možnost cenu vody ovlivnit a obávám se, že tomu nebude jinak ani po roce 2020, kdy provozování soustavy bude zajišťovat nová společnost, ve které bude mít dle dostupných informací společnost Veolia 25% podíl a kontrolní balík ve společnosti. Pro mě a pro občany Ústí je naprosto nepřijatelné, aby cena vody stoupala,“ řekla Nechybová.

Sama SVS spravuje majetek v hodnotě zhruba 109 miliard korun. Vedle tisíců kilometrů potrubí se stará i o 200 čistíren či tisícovku vodojemů.