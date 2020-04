Na inundačním mostě přes řeku Ohři mezi Postoloprty a Březnem se bude jezdit jen jedním směrem.

V nejbližších dnech se tam objeví na obou jeho koncích semafory, které budou provoz řídit. A to do doby, než se most opraví. Kdy to bude, zatím není jasné.

Soustava mostů mezi Postoloprty a Březnem přes řeku a její záplavové území vyrostla v polovině 19. století, jsou vyzděné z kamene. Jejich vlastníkem je od roku 1996 město Postoloprty.