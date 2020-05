Na nádraží v Žatci a Lounech bude k vidění Legiovlak

Do Žatce a Loun zavítá příští měsíc Legiovlak. Souprava bude stát na tamních vlakových nádražích od úterý 9. do neděle 14. června, respektive od úterý 16. až do neděle 21. června.

Legiovlak - Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pavlína Rázlová