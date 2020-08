Neustálé dunění, mnoho cizinců, nebývalé množství aut v městečku, více odpadků, žádní “domorodci” v ulicích a desítky policistů. Tak to vypadalo o víkendu v Kryrech na Podbořansku. Zhruba osm stovek lidí tam slavilo na “narozeninové oslavě”, podle úřadů i místních se ale jednalo o maskovanou technopárty.

“Žádná oslava. Vždyť ti lidé jsou z celé Evropy, neznají se. Je to jen zástěrka pro technopárty,” měla jasno Marie Doležalová z Kryr. Zapravdu jí dávají také úřady.

Akci v Kryrech pečlivě monitorovala policie. Dohlížela na příjezdy a odjezdy účastníků, řešila ale také stížnosti a kontrolovala návštěvníky. “Zaznamenali jsme několik stížností na rušení nočního klidu, nepořádek a chování návštěvníků. Řešili jsme je,” uvedla pro Deník policejní mluvčí Jana Slámová. Strážci zákona odhalili také několik řidičů pod vlivem alkoholu.

Celkem policie řešila osmnáct oznámení na rušení nočního klidu, účastníky a nepořádek po nich. V Kryrech byly desítky policistů. Na místě byla pořádková policie, kriminalisté i antikonflikní tým. Šetřila také držení drog. Jen za sobotu to bylo deset případů. “Mohu potvrdit, že jsme řešili také přestupky spočívající v neoprávněném přechovávání návykových látek v malém množství,” pokračovala policejní mluvčí.

Podle policie se počet účastníků pohyboval mezi 600 až 800. V městečku bylo navíc zhruba 250 aut návštěvníků. Návštěvníci byli v Kryrech nejen z České republiky, mnoho jich dorazilo také ze zahraničí. Byla k vidění auta z Francie, Německa, Rakouska, Holandska či Itálie.

Lidé z Kryr se báli, že se akce rozroste a dojde k větším problémům. Obávali se velkého hluku a nepořádku, stěžovali si na chování návštěvníků a odpadky v ulicích. Domnívají se, že narozeninová oslava byla jen zástěrkou pro technopárty.

Strach měla řada místních z nedodržovaní hygienických nařízení a možného šíření koronaviru. V ulicích městečka nebylo o víkendu lehké potkat “domorodce”, raději zůstali doma. “Hluk a nepořádek nám vadí, je to nepříjemné. Ale ještě více máme obavy z koronaviru. Nevěřím, že se tam dodržují nějaká nařízení a hygiena. Jsou tam hodně cizinci. Raději jsme nevycházeli,” přiznala Ivana Chotová.

Akci bedlivě sledovalo také vedení městečka. “Probíhalo to poměrně v klidu. Bylo sice slyšet dunění a hudba, ale nebylo to extrémní,” hodnotil v sobotu akci starosta Kryr Miroslav Brda. Hluk obtěžoval obyvatele Kryr o to více, že v horku mají otevřená v noci okna. “Nějaké stížnosti byly, ale bylo to poměrně v normě. Asi to na noc i ztlumili” myslí si Brda.

“Nic jiného než sledovat situaci a vývoj jsme nemohli. Šlo o soukromou akci, nahlášenou, na soukromém pozemku,” pokračoval Brda.

Také podle hodnocení policie proběhla akce poměrně v klidu. “Pořadatelé dbali pokynů policistů,” řekla mluvčí Slámová. Policisté také hlídali, aby se účastníci nepřesunuli na jiné než pronajaté pozemky. To se nestalo.

Akce byla organizátory řádně nahlášená jako soukromá oslava, probíhala od pátku 31. července do neděle 2. srpna na pronajatých pozemcích zhruba pět set metrů od domů.