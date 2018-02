Na plac! Krimi seriál Rapl 2 dá šanci i lidem ze severu

Ústecký kraj - Od 15. února zažije Ústecký kraj natáčení dramatické série. Česká televize se tu usadí až do konce září.

Natáčení druhé série kriminálky Rapl zamíří co nevidět do Ústeckého kraje. Česká televize dolaďuje výběr lokací, shání už i lidi do komparzu. Šanci mají náctiletí i senioři.

„Pokud se alespoň na chvíli chcete stát součástí natáčení a nahlédnout tak do zajímavého zákulisí akčního seriálu, udělejte si čas a zúčastněte se 13. února náboru komparzistů v Ústí nad Labem,“ zve Barbora Hyšková z Filmové kanceláře Ústeckého kraje, která letos bude na natáčení série Rapl 2 úzce spolupracovat. Filmaři shánějí komparzisty v širokém věkovém spektru od 17 do 70 let.

PŘÍPADY SPOJÍ LABE

Děj druhé kriminální série s osobou hlavního hrdiny, policejního vyšetřovatele Kuneše v podání herce Dejvického divadla Hynka Čermáka, se bude točit převážně v Ústí nad Labem a v Krušných horách. Výrazným motivem druhé série pak bude řeka Labe, důležitá dopravní spojnice, která kriminalistům přináší nové případy. Některé připlouvají proti proudu řeky i z Německa.

„V akčním seriálu se objeví známá parta vyšetřovatelů v čele s majorem Kunešem, náčelníkem Rohanem, Lupínkem, Máchou i Slepičkovou. K nim postupně přibudou další postavy,“ připomíná režisér Jan Pachl, který točil v Chebu už první sérii Rapla.

Natáčení krimi série s osobitým drsným vyšetřovatelem Kunešem začne už koncem února. Filmový štáb České televize se bude do Ústeckého kraje vracet až do září letošního roku.

„S natáčením je samozřejmě spojena řada dopravních omezení, uzavírek ulic a podobně. O nich budeme předem informovat na facebookovém profilu Filmové kanceláře Ústeckého kraje a na webu a sociálních sítích města Ústí nad Labem,“ slíbila Hyšková.

Nábor komparzu pro chystaný TV seriál: Filmaři už potřebují lidi z Ústeckého kraje

Pro natáčení kriminálního seriálu „Rapl 2“ hledá Česká televize muže i ženy ve věku 17 až 70 let. Nábor komparzu se bude odehrávat v Kulturním středisku města Ústí nad Labem na adrese Velká Hradební 33 v centru krajské metropole, a to v úterý 13. února mezi 10.00 a 18.00.