Na silnicích regionu loni vyhaslo 13 životů. I kvůli přetíženým hlavním tahům

Okres Louny - Loňský rok byl na Lounsku jedním z nejtragičtějších. Klesající trend z posledních dvou let se tentokrát nepotvrdil.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Třináct životů vyhaslo v roce 2017 na silnicích okresu Louny. Více lidí zemřelo na komunikacích v regionu jen v letech 2014 a 2008. Podle odborníků by se čísla výrazně snížila, kdyby byly konečně hotové rychlostní silnice na Prahu.

Loňský rok se tak v počtu obětí na Lounsku zapíše do statistik mezi ty nejtragičtější za posledních deset let. „Trend let 2015 a 2016, kdy počty mrtvých klesaly, se nepotvrdil,“ řekl šéf lounské dopravní policie Jiří Král.

Celorepubliková čísla za rok 2017 jsou přitom nejpozitivnější od vzniku České republiky, loni zemřelo nejméně lidí 507.

Hlavní tahy kapacitně dávno nestačí

K nejtragičtějším nehodám v okrese Louny dlouhodobě dochází hlavně na nedostavěných úsecích rychlostních silnic na Prahu, tedy na R7 z Lounska do hlavního města a také na R6 z Podbořanska na Prahu. Křížků je tam dost a dost. Hustota dopravy totiž mnohokrát převyšuje čísla, na která byly silnice stavěny. Vystresovaní řidiči také zbytečně riskují, předjíždějí například i ve chvíli, kdy by si to na jiné silnici nedovolili. „Silnice jsou hodně přetížené, kapacitně už vůbec nestačí. Často tam dochází k velmi tragickým nehodám s několika mrtvými. A zbytečně. Zabránit tragédiím by jednoznačně pomohla dostavba rychlostních silnic,“ upozorňuje Jiří Král.

„Čtyři pruhy, mimoúrovňová křížení, svodidla. Jedině to předejde čelním střetům a fatálním následkům. Kde máme směrové rozdělení, tam je velmi málo smrtelných nehod. Statistiky to jasně dokazují,“ pokračuje vedoucí dopravních policistů.

Vůbec nejnebezpečnějším místem na komunikacích v regionu je podle odborníků odbočka na Smolnici na silnici I/7 na Prahu. Často se tam stává, že do auta, které odbočuje, vrazí další šofér. Někdy dokonce „odhodí“ první vůz do protisměru. „Jezdí se tam rychle a to odbočování je tam špatně vyřešené,“ myslí si například Jakub Novotný, který místem často projíždí.

Další komunikací s velkým množstvím karambolů je nedokončený obchvat Loun. A to i přesto, že ve velké části je tam zákaz předjíždění. Nebezpečné jsou na těchto silnicích také přechody mezi čtyřpruhy a dvoupruhy, řidiči často pokračují ve větších rychlostech. „Říkáme to pořád dokola, ale šoféři musí dávat vždy dobrý pozor. Zbytečně neriskovat, nepřeceňovat se, jezdit s rozvahou a rozumem, jinak jsou nebezpeční,“ dodává Jiří Král.

Velmi vážná nehoda se odehrála třeba loni začátkem prosince v Peruci, zemřeli po ní dva lidé. Na konci roku pak zahynuli dva lidé z Lounska při nehodě nedaleko Nechranické přehrady. Loni také byli v okrese usmrceni dva neosvětlení chodci.

Celkem za posledních deset let zemřelo na cestách okresu Louny 126 lidí. Předloni vyhaslo devět životů, v roce 2015 zemřelo na komunikacích v regionu osm lidí. Velmi tragický byl ale rok 2014, policejní statistiky mluví o 20 mrtvých. Tehdy došlo hned k několika nehodám s více mrtvými na rychlostních komunikacích.

Za rok 2013 policie eviduje osm úmrtí, v roce 2012 zahynulo 12 lidí. Rok předtím 10, v roce 2010 zemřelo na silnicích 11 lidí, stejně jako v roce 2009. Rok 2008 byl za poslední léta nejtragičtější, zemřelo 24 lidí. Rok předtím 10 lidí, v roce 2006 to bylo 16.