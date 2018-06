Na start! Do Loun míří Olympijský běh

Ústecký kraj - Největší běžecká událost v ČR se blíží. Přes 80 tisíc běžců, mezi nimi i mnoho olympioniků, vyběhne ve středu 20. června v jeden okamžik na tratě závodů T-Mobile Olympijského běhu po celé zemi.

Ilustrační fotografie.Foto: archiv Deníku

Pozadu nebude ani Ústecký kraj, v němž se poběží na deseti různých místech, a to v Teplicích, Děčíně, Mostě, Roudnici nad Labem, Lounech, Kadani, Račicích, Mšeném-lázních, Brozanech nad Ohří a Budyni nad Ohří.

Všechny běhy se konají jako oslava celosvětového Olympijského dne, do Česka přinesl jejich myšlenku už v roce 1987 Emil Zátopek. Registrace do všech závodů probíhají do 11. června na olympijskybeh.cz.