Na tratích v okolí Loun se do konce března chystají čtyři výluky

Lounsko - Vlaky nahradí na cestě na Hřivice, Lenešice, Břvany a předměstí Loun autobusy.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

Čtyři výluky chystá v březnu Správa železniční a dopravní cesty na Lounsku. Nejprve uzavře od 14. do 16. března, vždy od 7.50 do 14.40 hodin, železniční trať v úseku Louny předměstí - Hřivice. Poté 26. března od 7.30 do 13.40 hodin uzavře také koleje na trase Louny - Louny předměstí.

Další výluka je pak plánována ve dnech 14. až 16. března, vždy od 7.50 do 14.40 hodin v úseku Lenešice - Břvany a dále 19. a 20. března od 8 do 15 hodin na trati Lenešice - Louny. Náhradní doprava autobusy bude zajištěna.