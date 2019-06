Ústecký kraj – Statisícové pokuty hrozí recesistickému hnutí ANO, vytrollíme europarlament, které kandidovalo letos v květnu do Evropského parlamentu. Jak Deníku potvrdil Antonín Capoušek, který byl dvojka na kandidátce, Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH) zjistil dvě zásadní pochybení. Kontroly stále probíhají.

„Hnutí jsme měli připravené už minulý rok. Nebylo ale vůbec aktivní. Neudělali jsme tedy výroční zprávu. To bylo první pochybení. Za to nám hrozí pokuta až 200 tisíc korun,“ informoval Capoušek. Druhé pochybení se týkalo transparentních účtů. „Musíme zveřejnit tři transparentní účty, bohužel jsme si to špatně načetli a udělali pouze jeden. Za to ještě pokutu vyměřenou nemáme,“ sdělil Capoušek.