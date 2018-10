Na úřad bez front. Radnice v Žatci rozšířila rezervační systém

Žatec - Městský úřad Žatec rozšiřuje rezervační systém, díky kterému mohou občané vyřizovat své záležitosti bez dlouhého čekání.

Náměstí Svobody s radnicí v ŽatciFoto: Deník/Hynek Dlouhý

Nově lze využít rezervační systém nejen pro občanské průkazy a cestovní doklady, ale také pro registr vozidel, registr řidičů, evidenci obyvatel, matriku a obecní živnostenský úřad.

Do systému mohou lidé vstupovat na webu města, kde je možné si rezervaci vytvořit. Pro ně je k dispozici jeden den v pracovním týdnu čtvrtek, a to v čase od 8 do 13 hodin.

