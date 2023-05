Díky integrované dopravě vyjde taková cesta jen na o něco málo více než sto korun. Nebýt integrovaného systému, jen samotná plavba by vyšla na více než 200 korun. Ještě výhodněji je možné cestovat po Ústeckém kraji s celodenní síťovou jízdenkou, která stojí dospělé 170 korun a děti 85 korun. Ta se vyplatí i při zpátečních cestách v rámci některých okresů, například výlet z Děčína do Lobendavy by při nákupu jednotlivých jízdenek vyšel na 198 korun.

Vlaky, autobusy, tramvaje nebo lodě. Tím vším je možné cestovat v rámci Dopravy Ústeckého kraje (DÚK), která od roku 2015 integruje především krajskou veřejnou dopravu. Zapojeny do ní jsou ale také dopravní podniky velkých měst. S jednou jízdenkou je tak možné například vyrazit z Litvínova do Mostu tramvají, do Ústí nad Labem pokračovat vlakem a z Ústí do Děčína se projet lodí.

Krajské jízdenky si je možné koupit jak v zelených linkových autobusech, tak ve vlacích či na nádražích, nebo i v některých autobusech městské dopravy, například v Děčíně. „Platí na celém území Ústeckého kraje ve všech zelených meziměstských autobusech, ve všech vlacích ČD (mimo mezinárodní spoje EC), dále ve vlacích GW Train Regio, AŽD, Die Länderbahn, RegioJet, v MHD v Ústí nad Labem (neplatí na lanové dráze na Větruši), Teplicích, Bílině, Děčíně, Chomutově, Jirkově, ve Varnsdorfu a v Mostě a Litvínově,“ přibližuje platnost celodenní jízdenky web Dopravy Ústeckého kraje. Kromě toho je platná také na turistických linkách, lodích nebo některých přeshraničních autobusových spojích. Ušetřit je také možné při využívání mobilní aplikace DÚKapka. Ta, stejně jako bezkontaktní čipová karta, nabízí ceny o deset procent nižší v porovnání s jízdným zaplaceným v hotovosti.

Po Ústeckém kraji je možné cestovat dokonce úplně zadarmo, hejtmanství totiž pokračuje v projektu na podporu cestovního ruchu v Českém Švýcarsku a veřejné dopravy. Ta ale není určena všem návštěvníkům regionu, pro její využití je potřeba splnit určité podmínky. „Pokud se lidé ubytují v Českém Švýcarsku alespoň na dvě noci, mohou si ve svém hotelu nebo penzionu vyžádat unikátní kód. Ten zadají do aplikace DÚKapka, která jim vygeneruje bezplatnou jízdenku,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro cestovní ruch Jiří Řehák.

Další možností, jak levně cestovat i na poměrně velké vzdálenosti, je jízdenka Elbe Labe Ticket (ELT), kterou si oblíbili především turisté mířící do Saska. Vyplatí se ale i větším skupinám lidí při cestách po Ústeckém kraji. „Jízdenka platí na všech linkách Dopravy Ústeckého kraje, po celém území integrované dopravy dopravního svazu VVO a na všech přeshraničních autobusových i regionálních vlakových spojích obou integrovaných dopravních systémů,“ uvádí krajský úřad na svých stránkách věnovaných dopravě. ELT neplatí, stejně jako celodenní síťová jízdenka DÚK, ve vlacích EuroCity. V Německu je možné tuto jízdenku využít například pro výlety do Drážďan, Míšně nebo do Riesy. Pro jednoho dospělého a až dvě děti stojí ELT 340 korun, ve variantě dva dospělí a až čtyři děti 470 korun. Pro pět lidí bez rozdílu věku pak stojí Elbe Labe Ticket 700 korun.

Obdobnou jízdenku je možné využít také pro výlety do východní části Saska nebo polského příhraničí. Jízdenka Euro Nisa Ticket platí na českém území ve Šluknovském výběžku a v Libereckém kraji, pro pět lidí stojí 590 korun, při nižších počtech cestujících se cena snižuje vždy o padesát korun. Ke každé jízdence je pak možné s sebou bezplatně vzít až dvě děti. Oproti labské jízdence je možné tu z povodí Nisy pořídit také v třídenní variantě. Ta vyjde pět lidí na 1280 korun. Její platnost je od Weisswasseru přes Budyšín až do Bischofswerdy v Německu, od Dolní Poustevny přes Nový Bor a Doksy až po Vrchlabí a v Polsku je možné s ENT navštívit například Sklářskou Porebu, Jelení Horu nebo Zhořelec.

Poměrně levně je možné vyrazit také do vzdálenějších německých destinací, případně do Drážďan, vlakem EuroCity. České dráhy totiž nabízí včasnou jízdenku, která má výrazně nižší ceny než jízdní doklad kupovaný na poslední chvíli na nádraží. Například cesta z Děčína do Berlína tak může být levnější o tisíc korun. Jízdenka kupovaná těsně před odjezdem totiž vyjde na 1552 korun, pokud se koupí například v dvoutýdenním předstihu, zaplatí za ni cestující 578 korun. To je jen o dvacet korun více, než stojí cesta vlakem ve stejný den do Brna. Během sezóny se ale pravidelně objevují i jízdenky za akční, ještě nižší ceny. Nově je v ceně jízdenky v případě nákupu přes e-shop nebo aplikaci Můj vlak také místenka.