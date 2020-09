Na lounském výstavišti mohli během středy 30. září do 15 hodin volit do krajských a senátních voleb lidé, kteří jsou kvůli onemocnění covid 19 v izolaci nebo karanténě. Místo je určené pro všechny obyvatele okresu Louny, volilo se přímo z auta, s provozem místa pomáhala armáda, volební komisi zajistil krajský úřad.

Na lounském výstavišti mohou během středy 30,. září do 15 hodin volit do krajských a senátních voleb lidé, kteří jsou kvůli onemocnění covid 19 v izolaci nebo karanténě. | Foto: Deník / Petr Kinšt

Na místě situaci monitorovala policie. Zájem voličů byl ale minimální. Do jedenácté hodiny tam přijel jen jeden, do konce, tedy 15. hodiny, celkem deset občanů. Se zřízením možnosti volby z auta na stanovišti „drive-in“ se na výstavišti v Lounech počítá i pro případné druhé kolo voleb do Senátu, a to 7. října od 7 do 15 hodin.