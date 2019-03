Na začátku dubna se chystají v Lounech a Žatci zápisy do škol

Louny - Zápisy do prvních tříd základních škol v Lounech pro školní rok 2019/2020 proběhnou v pátek 5. dubna od 14 do 18 hodin a v sobotu 6. dubna od 9 do 11 hodin.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Pavel Sonnek

Zápisy jsou povinné pro děti, které letos k 31. srpnu dovrší věku šesti let. „K zápisu je třeba přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, informovala lounská radnice. Ve městě je pět základních škol. Ve stejném týdnu, ve středu 3. a čtvrtek 4. dubna, proběhnou také zápisy v Žatci. Tam jsou po oba dva dny v plánu od 13 do 17 hodin.

Autor: Petr Kinšt