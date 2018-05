Na zámku v Jimlíně se o víkendu koná Novohradská pouť

Jimlín /PROGRAM/ - Oblíbená akce nabídne také letos spoustu zábavy pro malé i velké návštěvníky.

Novohradská pouť na zámku v JimlíněFoto: Deník/Zdeněk Plachý

Na zámku v Jimlíně na Lounsku se o víkendu koná tradiční Novohradská pouť. Na návštěvníky čeká v sobotu 19. a neděli 20. května program zaměřený na historii a vojenství, chybět nebudou hudební a divadelní vystoupení, vojenský tábor, sokolník, dobové tržiště, soutěže pro děti a pouťové atrakce.

Program Novohradské pouti

Sobota 19. května:

10.00 – Zahájení, otevření tržiště

10.15 – Švejk a C&K Šraml – Za císaře pána

11.15 – Pohádka

12.00 – Execírka – Infanterie C.U.K. Regiment no. 35

12.30 – Ukázky sokolnictví

13.00 – Tanečnice Siderea – jak se tančí charleston

13.15 – Dobrý voják Švejk – V ruském zajetí

14.00 - Execírka – Infanterie C.U.K. Regiment no. 35

14.30 – Ukázky sokolnictví

15.00 – Tanečnice Siderea

15.15 – Návrat dobrého vojáka Švejka z vojny domů

16.00 - Execírka – Infanterie C.U.K. Regiment no. 35

16.30 – Ukázky sokolnictví

17.00 – Závěr programu

Neděle 20. května

10.00 – Zahájení, otevření tržiště

10.15 – Švejk a C&K Šraml – Za císaře pána

11.15 – Pohádka Divadla Na kolečku

12.00 – Execírka – Infanterie C.U.K. Regiment no. 35

12.30 – Ukázky sokolnictví

13.00 – Dobrý voják Švejk – V ruském zajetí

14.00 – Průvod – Návrat legionářů a dobrého vojáka Švejka z ruské fronty

14.30 – Ukázky sokolnictví

15.00 – Návrat dobrého vojáka Švejka z vojny domů

15.45 - Tanečnice Siderea – jak se tančí charleston

16.00 - Execírka – Infanterie C.U.K. Regiment no. 35

16.30 – Ukázky sokolnictví

17.00 – Závěr programu

