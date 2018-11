Na žatecké obchodní akademii se bude příští týden slavit zajímavé výročí

Zdravotnictví - Zdravotnictví Optometrista 30 000 Kč

Optometristé optometrista. Požadované vzdělání: bakalářské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Louny, Pražská 8, Společnost DR.OPTIK je stabilní česká firma., Hledáme odborně vzdělaného optometristu na plný nebo částečný úvazek do naší provozovny., Nástup možný ihned, plat 30.000Kč,plus 3000Kč pohyblivá složka. Služební vůz CITI go k dopravě do zaměstnání,služební telefon., Při úspěšném plnění úkolů další odměny dle bonusového programu. , Pravidelný vzdělávací program., Hledáme příjemnou a komunikativní osobnost. , Vysokoškolské vzdělání v oboru optometrije nutné. , Pracovní náplň: vyšetření zraku, pomoc při výběru brýlí, vedení agendy. , kontakt:radka.kubaskova@gmail.com. Pracoviště: Dr.optik s.r.o. - pobočka louny, Pražská, č.p. 78, 440 01 Louny 1. Informace: Radka Kubásková, .