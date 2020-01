Připraveno je zábavné odpoledne, bude diskotéka na ledě, ale také množství soutěží.

Kluziště pod širým nebem v centru Žatce je hojně navštěvované, otevřeno je od pondělí do pátku od 7 do 21.30 hodin, v sobotu a neděli pak od 7 do 22 hodin. V určené dny je možné si na ledové ploše zahrát také hokej, využívají ji v dopoledních hodinách také školy pro výuku bruslení.